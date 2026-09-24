SUBSCRIBERNorth CanterburyPublic speaking skills tested at Hawarden-Waikari Lions Club bienial speech competitionMcIlraith Cup winners . . . Hawarden Waikari Lions Club vice president Stu Jensen (left) and Hurunui Mayor Marie Black (far right), with speech winners, Fergus Tomlinson (Omihi School, junior), Molly Schuurman (Amuri Area School, intermediate), and Liam Clausen (Hurunui College, senior).Robyn BristowEditor - North Canterbury NewsThursday, September 24, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO