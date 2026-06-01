Big lessons in Big Apple
American businessman Mike Bloomberg greets Dunedin Mayor Sophie Barker in New York City earlier this week after she joined the Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER