SUBSCRIBER
Steep drop in satisfaction levels with DCC before election
Dunedin residents’ satisfaction with the city council took a dive before the election, as sentiment hardened against the status quo, a survey suggests.
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER