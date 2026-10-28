SUBSCRIBERSouthlandCash boost to complete the puzzleWaikoikoi School pupils (from back left) Meadow Kirk, Isabelle Rangiwai, Te Atararangi Crook, Sylvie Crawford, Mikayla van Gool, Reid van Gool, Victor Leith, Charlotte Starnes and (front, from left) Nikau Rangiwai, Jack Starnes, Jodie Belle Wesselson, Ava McCall, Henry Starnes and Jett Pollard check the trap they set one year ago after seeing pests roaming. Photo: Gemma SinclairGemma SinclairReporterWednesday, October 28, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO