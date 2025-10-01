Opinion

    Photo: ODT files

    SUBSCRIBER

    Sorted for some, anxious for others

    As a new working week dawns, some who threw their hats into the ring for local councils across the South can look back on a busy weekend which was either worth celebrating or deeply disappointing.

    SUBSCRIBER

    Laundry shed in hot water

    Mud and steam erupt in Rotorua on the site of Mr R. Simpson's wash-house, destroyed by a new...

    SUBSCRIBER

    Laundry shed in hot water

    Rotorua: A new geyser which developed destructive tendencies the other day and destroyed Mr K. Simpson’s washhouse near the Utahina Bridge, had a brief but spectacular career.

    SUBSCRIBER

    Dare we hope for peace?

    The Peace Icon Memorial stands at Peace Square in the Red Sea resort of Sharm el-Sheikh, Egypt,...

    SUBSCRIBER

    Dare we hope for peace?

    It is the moment that many millions of people around the world have been waiting for, none more so than the starving, trampled Palestinians in Gaza and the Israeli families of those murdered and taken hostage by Hamas terrorists two years ago.

    In Living Memory

    PHOTO: ODT FILES

    In Living Memory

    In recognition of Heart Week 1985, these children from Dunedin North Intermediate School participated in "Jump Rope For Heart" at the Dunedin Library Plaza&nbsp...

    SUBSCRIBER

    Lost leopard found drowned

    Four Aucklanders pose with a drowned leopard, earlier escaped from a zoo, found at St Heliers. —...

    SUBSCRIBER

    Lost leopard found drowned

    Auckland, October 11: The alarms and excursions regarding the female leopard which escaped from the Zoo on September 16 were ended today when the beast was found drowned in Lady Bay, near St Heliers.

    SUBSCRIBER

    Ignoring advice costly

    Local Government Minister Simeon Brown: " We want councils in regions to be working together"....

    SUBSCRIBER

    Ignoring advice costly

    The revelation the government repeatedly ignored warnings from Treasury about the cost of the proposed new medical school at Waikato highlights the government’s confused attitude to spending.
    Read more