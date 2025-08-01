100 years ago

    Young British men, sons of sailors killed or incapacitated during World War 1, leave Waterloo...

    London, July 16: To-day 34 boys selected under the New Zealand Sheep Owners’ Acknowledgment of Debt to British Seamen’s Fund left Southampton by the Hororata.

    Rail services sped up

    The express leaves Dunedin Railway Station for Christchurch. — Otago Witness, 21.7.1925

    The Christchurch-Invercargill expresses, Christchurch-Dunedin, and Dunedin-Invercargill mail trains have been accelerated, the time of the journey being reduced in the case of the longer-distance...

    On this rock

    There was a very large number at the site of the new Presbyterian church at Awamoko on Friday last, the occasion being the laying of the foundation stone.

    US fleet missed by many

    US Navy destroyer tender USS Melville departs from the Dunedin wharf farewelled by thousands of...

    Under grey skies, but in fine weather and mild for the season of the year, the visit of a section of the United States fleet to Dunedin drew to a close yesterday afternoon.

    US sailors play ball

    US Navy destroyer crews demonstrate baseball to Dunedin spectators at Carisbrook on August 17,...

    Not as many as might have been expected seized the opportunity of witnessing an exhibition of the great American national game of baseball at Carisbrook yesterday afternoon.

    Dunedin sky lit up

    A searchlight display by visiting US Navy warships in Otago Harbour. — Otago Witness, 25.8.1925

    It is a week to-day since Dunedin gave its first welcome to the 15 vessels that comprise its contingent of the American fleet now in New Zealand, and each day of that week has seen an increase of...

    Diffident in Dunedin

    US Navy destroyers quadruple-parked on the Dunedin wharf (from left) USS Decatur, USS Kennedy,...

    There were small white hats to the extent of about 1100 bobbing about Dunedin’s streets yesterday as their owners — sailors belonging to the visiting squadron of the United States Navy, made the...

    Pōmare whānau honoured

    Presentation to Sir Māui Pōmare, Minister in Charge of the Cook Islands for the past 13 years,...

    Wellington, August 10: This afternoon the Prime Minister (the Hon J.G. Coates) took the opportunity of presenting Sir Maui Pomare, Lady Pomare and Miss Pomare with tokens of affection from the...

    A good run

    Harriers traverse the hill below Waverley, Dunedin. — Otago Witness, 6.10.1925

    The St Kilda Harriers held their weekly run from the Anglican Boys’ Home, Anderson’s Bay, on Saturday. There were some 20 runners.

    Over there

    Tennessee-Class battleship USS California passes Clifton Gardens on Sydney Harbour during a naval...

    Sydney, July 30: There is a distinct American flavour about Sydney just now — in the shops, in the streets, in the trams, in fact, wherever one moves.

    A fine undertaking

    A new hearse for undertakers Hugh Gourley, built in Dunedin by A. Roberts and Son motor body...

    A very fine specimen of the motor body builder’s art is to be seen in the new motor hearse which has recently been built to the order of Messrs Hugh Gourley Ltd by Messrs A. Roberts and Son, of...
