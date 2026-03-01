100 years ago

    Italian prime minister Benito Mussolini, after he was shot at and wounded in the nose by Violet...

    Mussolini survives — by a nose

    Rome, April 7: While Signor Mussolini was leaving the International Congress of Surgery, an elderly woman fired a revolver almost point-blank, wounding him slightly in the nose. Signor Mussolini...

    They’re having a baby

    Prince Albert, Duke of York, the King’s second son, and his wife Elizabeth Bowes-Lyon, later...

    London, April 6 (Received April 7, at 5.5pm): The Duke and Duchess of York have moved to 17 Bruton street where the Duchess lived prior to her marriage. This will in future be their town house. — A...

    Baptist rivalry

    Baptist Bible classes' South Island Easter camp at Temuka. — Otago Witness, Issue 3762, 20 April...

    Temuka, April 6: Members of the Baptist Young Men’s Bible classes have been camped at the Temuka Domain for the Easter holidays, and favoured with fine weather, have had an enjoyable time. The...

    Varsity records beaten

    B. Dunne (Otago) throws the 16-pound (about 7kg) hammer at the New Zealand Inter-University...

    The athletic meeting in connection with the New Zealand inter-university tournament proved a most successful affair. The weather was fine, but a fairly brisk southwest wind blew down the Caledonian...

    When the carnival is over

    The New Zealand and South Seas International Exhibition at Logan Park, Dunedin: The figure of fun...

    The Exhibition months have sped by on lightning wings, and in another four weeks the New Zealand and South Seas Exhibition will have run its course. Dunedin without an Exhibition seems now almost...

    Octagon litter disappoints

    Hustle and bustle along the Octagon central carriageway in Dunedin. — Otago Witness, Issue 3763,...

    ‘‘I wish the corporation would do something more than it is doing to stop the waste paper nuisance about the streets,” said the Hon G.M. Thomson at the annual meeting of the Amenities Society...

    Grooming the Sphinx

    Egypt’s Department of Antiquities staff repair the 5000-year-old Sphinx, at Giza, near Cairo. —...

    The Sphinx is being cleaned and repaved by M. Baraize. He (the Egyptian Sphinx was not a she, but a very masculine person indeed) is now for the first time since Ptolemaic days being disencumbered...

    Big game fishing

    United States author and big-game fisher Zane Grey in New Zealand’s far north with a swordfish...

    Mr Zane Grey's visit to New Zealand has attracted attention to catching the swordfish, a pastime that seems to be as fascinating as chasing the deer and following the roe. The well-armed swordfish...

    All revved up

    Motor racing speed contest at Waikouaiti Beach: the first car race start. — Otago Witness, 9.3.1926

    A gorgeous day, a perfect vista of sea, sky, and hill, a magnificent speedway of Nature’s own construction, the smell of petrol and burnt castor oil.

    Having a grand old time

    A white-haired old lady sat in her invalid’s chair in the Grand Court at the Exhibition listening intently to the music of the Argyll and Sutherland Highlanders’ Band.

    Waiata, haka at expo

    Pupils from Arowhenua Native School, at Temuka, perform at the New Zealand and South Seas...

    A special attraction in the Education Court last evening at the Exhibition was an enjoyable Native concert given by the Maori children of the Arowhenua School, Temuka.

    Keeping cows well-stoked

    Woodstock’s Finality, a Jersey cow which returned 75 pounds of butterfat in the month of November...

    The cow is simply an organic engine for manufacturing milk, and like the steam engine, she must be supplied in the first with fuel or fodder to create energy sufficient to move her own body from...
