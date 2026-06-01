100 years ago

    The Otago football team to play Wellington (back row) J. McCallum (chairman Otago Football...

    SUBSCRIBER

    Today’s football

    The Otago v Wellington interprovincial match, which is timed to start on the Caledonian Ground at 3 o’clock to-day, will be the first meeting of an Otago and Wellington team on a Dunedin ground for...

    SUBSCRIBER

    A bond any farmer can have

    These longwool lambs, bred by James Gordon, of Warepa, won first prize at the Otago Agricultural...

    SUBSCRIBER

    A bond any farmer can have

    The sheep is a very small animal, but it represents in New Zealand no small industry, and provides both occupation and revenue for the Dominion which it would be difficult to do without. It has...

    SUBSCRIBER

    Brothers buy home for school

    The homestead of Redcastle estate north of Oamaru, originally owned by John McLean and purchased...

    SUBSCRIBER

    Brothers buy home for school

    The Redcastle homestead, a mile or two to the north of Oamaru, has been acquired by the Christian Brothers as a boarding and day school for the diocese of Otago and Southland. It is understood that...

    SUBSCRIBER

    Cox wins road race

    Spectators crowd the start of the Port Chalmers to Dunedin road race. Right: B.C. Cox (University...

    SUBSCRIBER

    Cox wins road race

    One of the most outstanding harrier events of the year is the Port Chalmers road race, which was started in 1902, and which, with the exception of the war period and 1922, has been held regularly...
    Read more