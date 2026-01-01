100 years ago

    At the time the world’s largest dam, the Sennar Dam, also called Makwar Dam, Sudan. — Otago...

    World’s largest dam opened

    January 18: The Khartoum streets were beflagged and large crowds assembled to meet Lord and Lady Lloyd when the British High Commissioner in Egypt formally opened the Makwar Dam, the gigantic...

    Animals killed for food

    A display of South Otago lamb at Whiteley’s department store, London. Otago Witness, 1.12.1925

    To the editor: Sir, I sat at the SPCA conference the other day and listened to the discussions, and what struck me most forcibly was that in discussing means of slaughtering animals by a body of...

    Sailing dinghy impresses

    Racing dinghy Colleen on Otago Harbour. The Takapuna class later became known as Z class or ...

    Colleen, Carl Moller’s Takapuna one-design boat, visited Ravensbourne on Sunday morning and her appearance caused quite a flutter of excitement among the youths and boys sailing small boats. 

    Scout jamboree opens

    Opening ceremony for a Scouts jamboree at Tahuna Park, Dunedin. — Otago Witness, 19.1.1926

    The Exhibition Jamboree which was officially opened at Tahuna Park yesterday morning is a big event not only in the history of the Scout Movement in these lands, but — so there is good reason to...

    Digging for doubloons

    Public treasure hunt held at the New Zealand and South Seas Exhibition, Logan Park, Dunedin. —...

    Hunting for treasure in the time-honoured way is usually a futile business, right from the time the get-rich-quick adventurer charters his yacht and sets sail for the islands of the blest until he...

    Cometh the man

    L.J. Williams (front), of West Coast, swings his axe to win the 12-inch standing chop event in an...

    The Axemen’s Carnival again drew a large crowd last evening when some keen contests were witnessed.

    Queenstown busy

    Queenstown’s waterfront. — Otago Witness, 5.1.1926

    Queenstown has been revelling in blue skies, brilliant sunshine and midsummer warmth. Every day dawns fine, and at the close of each we can refer to it as "a perfect day."

    Record tonnage at port

    A busy day at Port Chalmers on January 5, 1926: Maimoa is in the drydock (left foreground) while...

    Complete figures compiled by the secretary of the Otago Harbour Board disclose the fact that shipping berthed at Dunedin and Port Chalmers on January 5 constituted a record for the port. 

    Eton is a mess

    Wading home through flooding after a shopping trip in Eton, west of London. Otago Witness, 2.3.1926

    London, January 4: After a rise of nine inches during the night the Thames to-day is still rising.

    Sarcophagus of value

    After 3500 years underground, the coffin and royal mask of King Tutankhamun (then written as...

    Cairo, January 3: Eight men were required to carry the golden coffin and royal mask of Tutankhamen, which was brought here from Luxor, and is now in the Egyptian Antiquities Museum in Cairo.
