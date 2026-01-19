Opinion

    Hamilton solo mum Phillipa Ngamokopuna failed in her bid for a discharge without conviction on...

    SUBSCRIBER

    Progress needed on aged care

    Recent reports of Dunedin dementia patients being sent to Invercargill and Christchurch highlight, again, our poor planning for geriatric care.

    SUBSCRIBER

    It’s climate change, stupid

    The scene of destruction following the massive slip at the Beachside Holiday Park, Mauao, Mount...

    SUBSCRIBER

    It’s climate change, stupid

    As emergency services workers scrabble through sludge, as families and communities begin to mourn for those killed, as politicians dish out their words of comfort, we need to stop and ask — yet again — why such tragedies are happening.

    SUBSCRIBER

    French visitor

    rench naval sloop 'Cassiopee' arrives in the Dunedin steamer basin, Otago Harbour. — Otago...

    SUBSCRIBER

    French visitor

    An interesting arrival at Dunedin yesterday morning was the French sloop Cassiopee, which entered port at 6am and steamed to a berth at the Rattray street wharf shortly after 8am. 

    SUBSCRIBER

    Dealing with delisting

    PHOTO: ODT FILES

    SUBSCRIBER

    Dealing with delisting

    There has been a lot of talk about New Zealand’s uncompetitive grocery sector and many a report written — but discernable results have been harder to spot.
    Read more