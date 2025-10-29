Opinion

    Draft curriculum controversy

    Education Minister Erica Stanford is keen to downplay concerns about the draft of the new year 1-10 curriculum, emphasising there will be six months of consultation on it.

    In living memory

    The modelling and deportment club at Tahuna Intermediate had a treat during a Wednesday club afternoon in 1985 when Miss Otago, Leanne McDonnell, arrived at the school

    Launching day

    The yachting season opens at the boat harbour, Dunedin. — Otago Witness, 10.11.1925

    The 1925-26 yachting and motor boat season was opened on Saturday afternoon under the auspices of the Otago Yacht and Motor Boat Club and the Broad Bay Boating Club.

    Return by heir

    Edward, Prince of Wales (future King Edward VIII, right) is welcomed at Portsmouth by his brother...

    To the Prince of Wales returning from his South African and South American tour London gave a rousing welcome — half a million people lining the streets. Edward, Prince of Wales (future King Edward VIII, right) is welcomed at Portsmouth by his brother, Albert, Duke of York (future King George VI), ending his Empire tour of 25,000 miles, which lasted over six months. Otago Witness, 8.10.1925   
