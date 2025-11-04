Opinion

    SUBSCRIBER

    South Island leads the way

    A diorama with painted background and model farm in the Canterbury provincial court, New Zealand...

    SUBSCRIBER

    South Island leads the way

    At the Exhibition, in No 3 pavilion there are courts in all stages of development. Canterbury and Southland, for instance, are nearly completed, only one or two finishing touches being required...

    SUBSCRIBER

    A society wedding

    Kathleen Margaret Glendining, of Dunedin, marries Norman Brett, of Auckland, at Knox Church,...

    SUBSCRIBER

    A society wedding

    On Wednesday afternoon, at Knox Church, Kathleen Margaret, daughter of the late Mr J.R. Glendining and Mrs Glendining, was married to Norman, son of Mr and Mrs A. Brett, of Epsom, Auckland.

    SUBSCRIBER

    Reform sweeps Parliament

    Crowds jostle outside the Otago Daily Times and Witness Co office in Dunedin, awaiting the...

    SUBSCRIBER

    Reform sweeps Parliament

    The general election which was held in New Zealand yesterday resulted in a sweeping victory for the Reform Party, ensuring a much greater measure of stability for the Government
    Read more