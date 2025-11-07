SUBSCRIBER
Council unity and division
There was an outbreak of fine words around the Dunedin City Council table this week during discussion of Mayor Sophie Barker’s new governance structure proposals.
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER