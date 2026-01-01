Opinion

    A photograph which U.S. President Donald Trump posted on his Truth Social account shows what he...

    SUBSCRIBER

    The peacemaker strikes again

    US President Donald Trump’s self-proclaimed role as the great peacemaker continued apace late on Saturday night NZT with his unprecedented decision to invade Venezuela and abduct its ruler.

    SUBSCRIBER

    Eton is a mess

    Wading home through flooding after a shopping trip in Eton, west of London. Otago Witness, 2.3.1926

    SUBSCRIBER

    Eton is a mess

    London, January 4: After a rise of nine inches during the night the Thames to-day is still rising.

    SUBSCRIBER

    Minding the sheep

    PHOTO: GETTY IMAGES

    SUBSCRIBER

    Minding the sheep

    A year on from shocking allegations of sheep mistreatment in some shearing sheds, the government announcement of an animal welfare education programme is not enough to allay animal rights advocates’ concerns.

    SUBSCRIBER

    Sarcophagus of value

    After 3500 years underground, the coffin and royal mask of King Tutankhamun (then written as...

    SUBSCRIBER

    Sarcophagus of value

    Cairo, January 3: Eight men were required to carry the golden coffin and royal mask of Tutankhamen, which was brought here from Luxor, and is now in the Egyptian Antiquities Museum in Cairo.

    In living memory

    Photo: ODT files

    In living memory

    Forty-one members of the Hāwea-Wānaka Pony Club were pictured heading along the main highway above Lake Hāwea in January 1986.
    Read more