SUBSCRIBER
The peacemaker strikes again
US President Donald Trump’s self-proclaimed role as the great peacemaker continued apace late on Saturday night NZT with his unprecedented decision to invade Venezuela and abduct its ruler.
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER