Opinion

    Complete figures compiled by the secretary of the Otago Harbour Board disclose the fact that shipping berthed at Dunedin and Port Chalmers on January 5 constituted a record for the port. 

    PHOTO: GETTY IMAGES

    A year on from shocking allegations of sheep mistreatment in some shearing sheds, the government announcement of an animal welfare education programme is not enough to allay animal rights advocates’ concerns.

    London, January 4: After a rise of nine inches during the night the Thames to-day is still rising.

    Cairo, January 3: Eight men were required to carry the golden coffin and royal mask of Tutankhamen, which was brought here from Luxor, and is now in the Egyptian Antiquities Museum in Cairo.
