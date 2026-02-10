Opinion

    CARTOON: SHAUN YEO

    SUBSCRIBER

    A glimpse of future retreat

    New Zealand is a young country thrust up high, a chain of islands sitting proudly but uncomfortably slap-bang on a tectonic plate boundary and at the junction of warring warm and cold air masses.

    Within living memory

    PHOTO: OTAGO DAILY TIMES

    Within living memory

    Members of the successful Queen of Hearts South touch rugby team which were to play three matches in Sydney later in 1986 are (anticlockwise from bottom left):

    SUBSCRIBER

    Let the panel do its work

    Photo: Files

    SUBSCRIBER

    Let the panel do its work

    The new year is only six weeks old and there is already little doubt what the big story for the South will be in 2026 — the potential fast-tracking of Santana Minerals proposal for a gold mine in...
    Read more