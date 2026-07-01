Opinion

    Pitbull, bringing the joy to his lookalikes. PHOTOS: AP

    SUBSCRIBER

    Feeling bullish amidst the carnival crowd

    There is something gloriously liberating about surrendering one’s individuality; a certain relief in looking exactly like everyone else; in dissolving into a crowd.

    SUBSCRIBER

    An unwelcome airmail message

    A Chinese nuclear submarine. PHOTO: AP

    SUBSCRIBER

    An unwelcome airmail message

    New Zealand received an unpleasant reminder on Monday that while we may be a long way away from the world geographically, that modern long-range ballistic missile technology has no respect for that...

    SUBSCRIBER

    Better school lunches

    Minister David Seymour eating lunch at the launch of the revamped school lunch programme. Photo:...

    SUBSCRIBER

    Better school lunches

    Associate Education Minister David Seymour’s attempts to deflect the Auditor-general’s criticism of the beleaguered healthy school lunch programme have not been convincing.
    Read more