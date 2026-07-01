Opinion

    SUBSCRIBER

    Votes from women

    Paul Henry will run for ACT at this year's election. Photo: RNZ / Marika Khabazi

    SUBSCRIBER

    Votes from women

    It is hard to tell if New Zealand First and Act New Zealand are giving much thought to whether their supposedly high-profile candidates will appeal to women voters.

    In living memory

    PHOTO: ODT FILES

    In living memory

    Otago Girls’ High School's woodwork workshop has proved a great success since it was opened earlier in 1986, according to the principal, Miss Greta Firth.
    Read more