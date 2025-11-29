Opinion

    Christopher Luxon. PHOTO: GETTY IMAGES

    SUBSCRIBER

    A welcome Christmas cracker

    Let credit be given where credit is due. National promised during the last election campaign that it would deliver a free trade agreement with India and — barring the not inconsiderable matter of...

    SUBSCRIBER

    Kiwis reach farthest north

    Ship’s engineer Gordon Burt, of Dunedin, holds the New Zealand flag alongside exploration ship...

    SUBSCRIBER

    Kiwis reach farthest north

    Although the little ship has not yet reached England, news of what is now to be called the "British Arctic Expedition, 1925," was received from one member of the expedition at present in London,...
    Read more