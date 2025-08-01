Editorial

    Blood from a stone

    David Seymour. Photo: Gregor Richardson

    It is surely some sort of metaphor for the state of politics in New Zealand that one of the candidates for Dunedin’s mayoralty is a self-proclaimed vampire.

    Reining in rates

    The tsunami of increases in rates is alarming. The hikes are large and ongoing. They are putting severe pressure on individual and business budgets.
