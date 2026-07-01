Opinion

    Indian Prime Minister Narendra Modi speaks in Auckland. PHOTO: GETTY IMAGES

    Modi momentum

    Indian Prime Minister Narendra Modi was in New Zealand for a good time, not a long time, but his 24 hours on Kiwi soil will likely resonate for years to come.

    SUBSCRIBER

    An unwelcome airmail message

    A Chinese nuclear submarine. PHOTO: AP

    SUBSCRIBER

    An unwelcome airmail message

    New Zealand received an unpleasant reminder on Monday that while we may be a long way away from the world geographically, that modern long-range ballistic missile technology has no respect for that...
    Read more