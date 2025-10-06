Monday, 6 October 2025

New Zealand Merino Shears results

    1. Rural life

    New South Wales shearer and farmer Jamie Boothman won the New Zealand Merino Shears Open shearing...
    New South Wales shearer and farmer Jamie Boothman won the New Zealand Merino Shears Open shearing final on Saturday in Alexandra. PHOTO: IMAGE-CENTRAL.CO.NZ
    Results from the New Zealand Merino Shears shearing and wool handling championships held in Alexandra on Saturday. —

    Shearing

    Open final (12 sheep): Jamie Boothman (Crookwell, NSW) 21m 6.36s, 82.735pts, 1; Brett Roberts (Mataura) 22m 21.52s, 85.743pts, 2; Chris Vickers (Palmerston) 21m 2.08s, 87.604pts, 3; James Fagan (Te Kuiti) 20m 41.16s, 91.058pts, 4; Paerata Abraham (Masterton) 20m 28.13s, 92.074pts, 5; Erick Klabe (Guyra, NSW) 23m 34.73s, 93.82pts, 6.

    Senior final (4 sheep): Tawhaarangi Taylor (Ohakune) 13m 26.58s, 61.579pts, 1; Dre Roberts (Mataura) 11m 37.09s, 67.105pts, 2; Taelor Tarrant (Taumarunui) 10m 29.19s, 68.96pts, 3; Jadas Guelfi (Gisborne) 10m 17.03s, 72.352pts, 4; Emma Martin (Gore) 14m 53.73s, 72.437pts, 5; Michael Garniss (Australia) 12m 30.34s, 74.767pts, 6.

     

    Woolhandling

    Open final (5 fleeces): Joel Henare (Gisborne/Motueka) 191.612pts, 1; Pagan Rimene (Alexandra) 247.2pts, 2; Foonie Waihape (Alexandra) 263.762pts, 3; Jasmin Tipoki (Napier) 292.664pts, 4.

    Senior final (3 fleeces): Tia Manson (Piopio) 192.732pts, 1; Chiquita Tamepo (Hastings) 209.94pts, 2; Ashley Clarke (Gore) 254.1pts, 3; Misty-Rose Kokiri Elers(Mataura) 273.862pts, 4.

    Junior final (3 fleeces): Mady Little (Balclutha) 182.874pts, 1; Jayda Millanta (Tauranga) 188.442pts, 2; Maia Rauhina (Whanganui) 189.062pts, 3; Grace Croasdale (Masterton) 216.706pts, 4.

    Novice: Zoe Meikle (Oamaru) 88.056pts, 1; Priah Ratana Sciascia (Feilding) 97.07pts, 2; Angel Spooner (Ashburton) 103.6pts, 3; Jayda White (-) 133.5pts, 4.

    Shearing and Woolhandling teams (5 fleeces): Korua Ma (Ringakaha Paewae, Troy Christy, Pagan Timene, Foonie Waihape) 3333.929pts, 1; You’re Kidding (Paraki Puna, Tawhaarangi Taylor, Maia Rauhina, Jasmin Tipoki) 342.51pts, 2; Shedtalk (Paerata Abraham, David Gordon, Cushla Abraham, Amy Ferguson) 366.825pts, 3.

     

     

     