New Zealand Merino Shears results

Shearing
Open final (12 sheep): Jamie Boothman (Crookwell, NSW) 21m 6.36s, 82.735pts, 1; Brett Roberts (Mataura) 22m 21.52s, 85.743pts, 2; Chris Vickers (Palmerston) 21m 2.08s, 87.604pts, 3; James Fagan (Te Kuiti) 20m 41.16s, 91.058pts, 4; Paerata Abraham (Masterton) 20m 28.13s, 92.074pts, 5; Erick Klabe (Guyra, NSW) 23m 34.73s, 93.82pts, 6.
Senior final (4 sheep): Tawhaarangi Taylor (Ohakune) 13m 26.58s, 61.579pts, 1; Dre Roberts (Mataura) 11m 37.09s, 67.105pts, 2; Taelor Tarrant (Taumarunui) 10m 29.19s, 68.96pts, 3; Jadas Guelfi (Gisborne) 10m 17.03s, 72.352pts, 4; Emma Martin (Gore) 14m 53.73s, 72.437pts, 5; Michael Garniss (Australia) 12m 30.34s, 74.767pts, 6.
Woolhandling
Open final (5 fleeces): Joel Henare (Gisborne/Motueka) 191.612pts, 1; Pagan Rimene (Alexandra) 247.2pts, 2; Foonie Waihape (Alexandra) 263.762pts, 3; Jasmin Tipoki (Napier) 292.664pts, 4.
Senior final (3 fleeces): Tia Manson (Piopio) 192.732pts, 1; Chiquita Tamepo (Hastings) 209.94pts, 2; Ashley Clarke (Gore) 254.1pts, 3; Misty-Rose Kokiri Elers(Mataura) 273.862pts, 4.
Junior final (3 fleeces): Mady Little (Balclutha) 182.874pts, 1; Jayda Millanta (Tauranga) 188.442pts, 2; Maia Rauhina (Whanganui) 189.062pts, 3; Grace Croasdale (Masterton) 216.706pts, 4.
Novice: Zoe Meikle (Oamaru) 88.056pts, 1; Priah Ratana Sciascia (Feilding) 97.07pts, 2; Angel Spooner (Ashburton) 103.6pts, 3; Jayda White (-) 133.5pts, 4.
Shearing and Woolhandling teams (5 fleeces): Korua Ma (Ringakaha Paewae, Troy Christy, Pagan Timene, Foonie Waihape) 3333.929pts, 1; You’re Kidding (Paraki Puna, Tawhaarangi Taylor, Maia Rauhina, Jasmin Tipoki) 342.51pts, 2; Shedtalk (Paerata Abraham, David Gordon, Cushla Abraham, Amy Ferguson) 366.825pts, 3.