Otago University graduands, 4pm

A previous University of Otago graduation parade makes its way along George St. PHOTO: PETER MCINTOSH

DEGREES TO BE CONFERRED AND DIPLOMAS TO BE AWARDED IN PERSON

About 375 people will graduate in person from the University of Otago with qualifications in medicine, surgery and public health in a ceremony at the Dunedin Town Hall at 1pm today. A further 78 will graduate in absentia.

Honorary Degree of Doctor of Laws

Linda Jane Holloway.

Doctor of Medicine

Timothy Newman Stokes.

Doctor of Philosophy

Elisabeth Ellen Heath, Sung Kyong Lee, Harrison Michael Lewin, Gabrielle Karen McDonald, Julia Elise Muir, Thomas Christopher Mules, Conway Walt Niu, Sophia-Louise Noble, Parul Rani, Shekhar Sehgal, Klarissa Anne Sinnappah, Akhilesh Swaminathan.

Bachelor of Arts

Sophia Rhea Mackay, Master of Chaplaincy, Matthew Paul Hawkins, distinction.

Bachelor of Science and Bachelor of Pharmaceutical Science

Daniel Andrey Murin-Yim.

Bachelor of Pharmaceutical Science and Diploma for Graduates

Sophia Maree Rogers: Diploma for Graduates (Endorsed in Pharmacology).

Bachelor of Pharmaceutical Science

Thomas Allatt, Rebecca Maree Jamieson, Seojeong Lee, Wilson Wijaya.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery and Bachelor of Arts

Indira Malaika Fernando, Lane Donald Shand McLeod.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery and Postgraduate Diploma in Public Health

Hannah Frances Ward: Postgraduate Diploma in Public Health, distinction.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery and Postgraduate Diploma in Higher Education

Andrew James Barlow.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

Elisapeta Malina Aai0fou-Aloisio, Emma Seymour Abraham, Jaxson Tamati Abraham, Ashley Achal, Neil Navneeth Achary, Simon William Aiken-Wheeler, Joshuaa Satui Benjamin Alefosio-Pei, Nur Farahiya Husna Binti Ali Omar, Fergus Harry Allan, Georgia Rose Judd Allen, Taine Giles Allen, Noor Al-Shamma, Max Anthony George Anderson, Rawiri Wiremu Christopher Aspinall, Bethany Grace Astwood, Ivana Lara Barbalich, distinction, Diana Barbu, Luke Anthony Barker, Edward George Barnett, Kathryn Laurie Barnhill, Teiria Barsdell, Rachael Pauline Hilary Scanlan Bergin, Laura Helen Bingham, Jacob Daniel Bond, Bridget Elizabeth Bone, Emma Marie Bone, Sneha Bothara, Ruth Mary Bridgman, Jaime Megan Brough, Christina Mary Brown, Alexa Albany Illaye Bryant, Susana Pereise Bryce, Mackenzie Grace Oberkircher Buick, Milly Grace Burfoot, Alexandra Bridget Burns, Tessa Jill Burry, Kate Diana Elizabeth Burston, Isaac David Bush, Flynn Alex Butler, Ruby Suzanne Butler, Alexander Beresford Calder, Kaitlyn Elizabeth Calvert-Shandley, Ryan Brett Tamainupo Campbell, Sheila Aga Caniba, Macy Bronwen Cattell, Thomas Willem Chaney, Angad Singh Chauhan, Asha Mary-Leilani Chee-Keil, Raymond Kwang Sen Chen, Ryan Chen, Joshua Michael Chin, Horim Choi, Finnigan Peter Christie, Rachael Elizabeth Connell, Amy Charlotte Cooper, distinction, Jonathan Cox, Thomas Paul Cummack, Maia Julienne Ruth Cunningham, Louise Mary Daly, distinction, Hannah Marlene Davies, Matthew William Gary Dender, Rhiannon Kate Dew, Tanya Divekar, Joshua Robert Donker, Brenna Grace Douglas, Rylee Thea Dudley, Yoakim Eckhoff-Bjorngard, Molly May Harnett Elliott, Elizabeth Charlotte Josephine Ellis, Samantha Brooke Fausett, Isabella Grace Ferguson-Roberts, Stella Frances Fleming, Elise Maree Forman, Kate Hannah Moana Forster, Luka Juno Fox, Navelia Binti Francis, Amene Te Tau Tohurangi Fuli-Chee, Ka Chun Angus Fung, Ethan Samuel Gall, Dayna Kahurangi Gallagher, Anjali Christine Gentejohann, distinction, Miriam Kiran George, Makareta Ellen Oriwa Tawera George Clark, Ashley Penman Gillon, distinction, Shani Gimblett, Georgia Rawiri Mackenzie Grant, Rebecca Grace Green, Libby Catherine Grigg, Lauren Amy Harrower, Oban David Hawkins, distinction, William James McLeay Hayes, Holly Anna Hayward, Andrew George Heaps, Rachel Joanne Rosemary Hendricks, Cho Ying Heng, Jillian Zhi-En Heng, Isabella Mae Heskett, Victoria Frances Connal Hill, Alexander Richard Conway Hlavac, Georgia Brianna Hoggarth, Victoria May Hos, Abdulkareem Olasunkanmi Iposu, Carlton James Irving, Fariha Islam, Shweta Ganesh Iyer, Zaromali Jama, Amos John Jaunay, Anudini Punsisi Jinadasa-Wijesinghe, Patchara Jirapanyayut, Lilian Mei Xia Jones, Melenia Tupoutu'a Kaita'eifo, Moala Funaki Tangi Ki Nasaleti Katoa, Jesse Daniel Keen, Olivia Charlotte Kelly, Amiel Ezekiel Khan, Jisu Kim, Irene May Knox, Shubhapradh Kosna, Garrirose Tiamai Elizabeth Koteka, Artem Vasylyovich Kravchenko, Elizabeth Ana Lafumoa Kula, Paris Portia Isabella Kwan-Parsons, Ell Lee, Felisa Ming Xin Lee, Ursula Rui Min Lee, Wei-Ting Lee, Zoe Cate Ida Leen, Emelia Jane Louise Legget, Leni Maria Elizabeth Leota, Caleb Hoani Le Roy, Andy Li, Aoao Li, Shelley Li, Nancy Yujie Liu, Joseph Nathaniel Mitra Luna, Ana Gracie Luxford Sullivan, Hanna Hunter Lynch, Alvin Ma, Catriona Janet Macgregor, Alice Julia Macleod, Holly Anne Malcolm, Ammar Haider Manasawala, John Geoffrey Harland Marshall, Charis Faanimo Marsters, Reuben Max Martin-Hendrie, Liam James Matuku, Anneke Jocelyn Mayhead, Sophie Frances McClean, Anna Lucia McCormack Rumbold, Kate Ellen McElroy, Kiriahi McKee, Jamie Willis McKenzie, Magnus Maximilian Meffan, Grace Alexandra Michie, Maria Milkina, Aprille Caitlyn Mincher, Elisabeth Molly Grace Missen, Damian Lunga Monadjem, Aragorn Donald More, Bridget Frances Moss, Norbert George Muller, Logan Stanaway Murray, Dylan Dheeraj Nagpal, Seon Woo Nam, Harivatsav Narasimhan, Louis Edmund Joseph Newman, Rachel Mollie Ngan Kee, Hotene Alofa Ngaropo-Tuia, Andreas Samuel Nicolaou, Cameron Wilding Ogle, distinction, Annelisse Kaye Olsen, Maya Ann Page, Thushayini Paraneetharan, Lucy Kay Parker, Nathaniel Hikairo Paul, Darrian Taurau Buck Loy Pearse, Dylan Michael Penney, Samuel Lochlan Penney, Christine Clara Peters, Lucy Violet Phibbs, Theone Annette Romo Pilapil, William Pitts, distinction, Jayavi Premaratne, Chloe Michelle Priebe, Shaun André Prinsloo, Cailyn Jane Prisk, Jackson Hunter Ranapiri, Madeleine Isabella Reid, Thomas William Reiner, Hiraani Riparata Rieck, Finn Timothy Roberts-Craig, Lucy Georgina Robinson, Rebecca Linda Robinson, Hunter Murray Robson, Rajat Sagar, Samuel Gbormuma Sartie, Rosanna Jane Schofield, distinction, Iden Rhett Schumann, Ella Haldane Scopas, Anna Jane Scott, Imogen Frances Scott, Takerei Tuhua Searancke, Aidan Peter Search, Aliah Bibi Shariff, Bryan Siew, Karishma Singh, Nicolas James Sinnott, Neve Sissons, Emma Sarah Skegg, Ella Joanne Skudder, Lauryn Keeley Smith, Antonia Isobel Sowter, Annabelle Olivia Stark, Joshua Lim Stoddard, Rachel Ann Stratton, Charlotte Mariah Stuck, Nikki Su, Hua Shin Tan, Sarah Enya Tan, Morgan Jeffery Tanner, Conor Mila Tarrant, distinction, Daniel Anthony Taylor, Machaela Tehei-Arii Tepai, Caryn Thomas, Lathan Ford Thomas, Rohan Thomas, Alexander Peter Timmings, Geraldine Ting, Brooke Danielle Tohiariki, Kaid Adoni Boyd Tomlinson, Danielle Joy Tripp, Genevieve Tui Samoa, Jessie Moana Urwin, Yeomans Alofa Tinei Vaamainuu, Jenny Way, Daniel Zisu Wei, Lara Westraad, Ciara Bernadette White, Sophie Louise White, Hannah Maree Wilkinson, Charlotte Amelia Williams, distinction, Jarred Patrick Williams, Emily Margaret Wilson, Pere Eru Te Ruawahia Wi Rutene-Pomare, Benjamin James Wishart, Robert Wong-Toi, Seung Hyuk Woo, Simon George Woudberg, Jefferson Wu, Matthew Adam Wylie, Tessa May Wylie, Nicholas Xinyu Ye, Emily Janet Yee, Renée Young, Terence Julian Young, William Jiewen Zhang, Edward Antony John Ziolo, distinction.

Master of Medical Science

Victoria May Booth, distinction, Meghan Ealish Sandle, distinction.

Bachelor of Medical Science with Honours and Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

Janelle Ruth Carino Divinagracia: Bachelor of Medical Science with Honours: first class, Tatila Helu: Bachelor of Medical Science with Honours: second class (Division I), Taylor Bryce Keys: Bachelor of Medical Science with Honours: first class, Adam Ross Nisbet: Bachelor of Medical Science with Honours: first class, Andrew Dison Xiao: Bachelor of Medical Science with Honours: second class (Division I).

Master of Aviation Medicine and Master of Occupational Medicine

Vi Tri Phuong: Master of Aviation Medicine , distinction; Master of Occupational Medicine, distinction, Master of Public Health and Postgraduate Diploma in Public Health, Alex David Hedley: Master of Public Health, distinction; Postgraduate Diploma in Public Health, distinction.

Master of Public Health

Vanessa Catherine Somos, distinction, Ginette Marie Spence, distinction, Jodie Maree Worthington, credit.

Bachelor of Pharmacy with Honours

Oliver Charles Stewart Bolton, first class, Angela Gabrielle Buena Caisip, first class, Kate Elizabeth Garland, first class, Erana Mesifa Delaraine Miria Ikimau, first class, Meg Aisling Inwood, first class, Nisha Jasmeen Grace Khan, first class, Emily Grace Liken, first class, Kalani Laurent Macdonald, first class, Humaira Warsi, first class.

Bachelor of Pharmacy

Jasmine Rose Anderson, distinction, Madison Briarna Arthur, distinction, Omar Husam Musa Baalousha, Chaehyun Bahng, distinction, Seleena Minakshi Bhana, distinction, Toor Haider Butt, distinction, Justin Thomas Chin, credit, Rhegine Ashley Ancheta Cordova, credit, Daying, credit, Brianna Sophia Fisk, distinction, Aisling Elizabeth Grace Goatley, credit, Jacob Thomas Greaney, distinction, Alexandra Kate Gregan, distinction, Kate Olivia Hassell, distinction, Kip Sudana Hosey, credit, Joshua Peter Hou, credit, Farisha Nabeha Hussein, credit, Daniel Michael Hussey, distinction, Simone Lee Hutchinson, distinction, Eun Hwangbo, distinction, Atiya Charlotte John Dein, credit, Emma Rachael Kelly, distinction, Maya Elizabeth Rose Kelly, distinction, Heesong Kim, distinction, Polina Kim, distinction, Kye Shen Kok, credit, Lindsay Konsane, distinction, Maali Rah Andelys Kyle-Ford, distinction, Yeeun Lee, distinction, Romina Tusiluvean Leihani Leilua, credit, Jackson Anaru Le Roy, credit, Yong Wan Lim, distinction, Lucas Lin, distinction, Howard Liu, credit, Tsit Wan Lo, distinction, Nicole Georgia Lockie, distinction, Aaron Loh, credit, Jonas Zhe Ning Loo, distinction, Kasra Mahmoodzadeh Namin, distinction, Raziel Jay Salgado Manuel, distinction, Stella Anna Scarlett McClure, distinction, Harriet Daisy Jane McMillan, distinction, Hannah Cate Mercer, distinction, Tyler Rose Mitchell, distinction, Abdul Aahad Aamir Mukhtar, distinction, Shrima Amritha Gayathri Parachuru, distinction, Lina Park, distinction, Anika Moana Kite Perenara, distinction, Olive Amelia Pujol, distinction, Susannah Caitlin Rice, distinction, Rebecca Anna Rietveld, distinction, Tarryn Adele Roxburgh, distinction, Isabella Yu-Hsuan Su, credit, Ray Su, distinction, Charlotte Kay Tappenden, distinction, Caitlin Mary Wade, distinction, Amber Xin Yin Wee, credit, Chanelle Bailey West, distinction, Thomas Martin Wilson, credit, Chloe Ai En Wong, credit, Junyi Yang, distinction, Andrew Ye, distinction, Isobel Emma Mackenzie Young, distinction, Jessica Yu, credit, Rebecca Qi Yu, Mnase Bahre Tsegai Zeweldy, Mabel Zhou, distinction.

Postgraduate Diploma in Digital Health and Postgraduate Diploma in Obstetrics and Medical Gynaecology

Nurul Aliah Mohd Asarani, Postgraduate Diploma in Public Health, Nihali Narendra Ambelkar (Endorsed in Health Promotion), Joseph David Baird (Endorsed in Epidemiology), credit, Cathrine Mutambudzi, Rifa Abdul Razzaq.

Postgraduate Diploma in Rehabilitation

Jenny Terry Jeciel Chua, credit.

Postgraduate Diploma in Surgical Anatomy

Hamish John Liddy, credit.

DEGREES TO BE CONFERRED AND DIPLOMAS TO BE AWARDED IN ABSENTIA

Doctor of Philosophy

Panji Fortuna Hadisoemarto, Hailemichael Zeru Hishe.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

Michal Rosa Fridman, Jarred Robin Parker Hodson, William JH Ju, Thomas Edward Powell, Shikhar Parijat Sharma, Yegen Wang.

Master of Medical Science

Sharyn Lee Esteves, distinction.

Master of Aviation Medicine

Katrina Martine Lynam, credit..

Master of Public Health and Postgraduate Diploma in Public Health

Ranui Francesca Baillie: Master of Public Health, distinction; Postgraduate Diploma in Public Health, distinction.

Master of Public Health

Natalia Elizabeth Malinowski, distinction.

Bachelor of Pharmacy

Marina Jade Kenton-Smith, distinction, Nabeel Hafiz Shakur, credit, Leo Justus Staufenberg, distinction.

Postgraduate Diploma in Child Health

Daniel Pasquale Cinelli, credit, Zoe Caroline Windner, credit.

Postgraduate Diploma in Musculoskeletal Medicine

Lik Wei Loh, distinction, Tomi Gerald Moore, distinction.

Postgraduate Diploma in Obstetrics and Medical Gynaecology

Waimarama Marion Matena, Rhiannon Catherine Ellen Mertens, Kate Louisa Saunders.

Postgraduate Diploma in Occupational Medicine

Alejandro Fandiño Reyes, distinction, Sateesh Chandra Yedlapalli, distinction.

Postgraduate Diploma in Ophthalmic Basic Sciences

Morgan James Arnold, credit, Madelyne Danielle Jouart, distinction.

Postgraduate Diploma in Primary Health Care

Deborah Joy Cogger, distinction.

Postgraduate Diploma in Public Health

Rhiane John Frederick Bishop, credit, Michelle Bosman (Endorsed in Epidemiology), credit, Danika Sarah Brearton, distinction, Jennifer Mary Crowley (Endorsed in Health Promotion), distinction, Nikola Leah Fraser, distinction, Mamta Govind, distinction, Emma Alison Gray, distinction, Kaitlyn Rose Payne (Endorsed in Health Promotion), distinction, Rachel Jessica Pongi (Endorsed in Health Promotion), credit, Merrick Kenzil Rodrigues (Endorsed in Epidemiology), credit.

Postgraduate Diploma in Rehabilitation

Christopher Faiz Marian D'Souza, distinction, Hannah Jane Irvine, distinction.

Postgraduate Diploma in Rural and Provincial Hospital Practice

Samuel Douglas Strachan, distinction.

Postgraduate Diploma in Surgical Anatomy

Harriet Wairata Beattie, credit, Michael Zhi Qiang Chim, credit, Blair Murdoch Ferguson, credit, Briana Maree Grainger, credit, Seamus Richard Leahy, credit, Ying-Jui Ma, credit, Victoria Lee Murphy, distinction, Amy Helen O'Neill, distinction, Liam Patrick Quinlan, credit, Anika Tessa Radojkovich, credit, Ajitha Ramesh, credit, Syed Muhammad Faseeh Raza Zaidi, distinction, Benjamin Winton Reid, distinction, Min Ji Shin, credit, Uma Lavanya Shubra Sreedhar, credit, Han Zhang, credit.

Postgraduate Diploma in Travel Medicine

Tarryn Marylee Keith, distinction, Cameron David McLauchlan, distinction, Anastasia Teresa Shoebridge, credit, Richard Paul Van Gelder-Horgan, distinction.

Postgraduate Diploma in Clinical Pharmacy

Laura Jayne Hamilton, distinction, Sarah Maree Woodfield, credit.

Postgraduate Certificate in Civil Aviation Medicine

Karen Lindsay.

Postgraduate Certificate in Musculoskeletal Medicine

Matthew John Bell, Chloe Margaret Horner.

Postgraduate Certificate in Pregnancy and Medical Gynaecology

Rebecca Ann Dodson.

Postgraduate Certificate in Public Health

Penelope Mae van Slooten (Endorsed in Environmental Health).

Postgraduate Certificate in Rehabilitation

Samuel Christopher Dean Baxter, Alicia Elizabeth Hart, Hilde Nell, Prasuna Ranga Peddinti, Lydia Dorothy Tanner, Sharon Shalini Verma, Kaitlynn Jade Wheeler, Pui Fan Yau.

Postgraduate Certificate in Travel Medicine

Asha Geetanjali Prakash.

Postgraduate Certificate in Pharmacy

Ellery Nate Fruean, James Schon Schönknecht