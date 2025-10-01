Editorial

    Empathy not on van Velden’s agenda

    If you are wanting understanding and some relatively swift and reasonable justice, the Beehive has possibly never been the first place you’d start looking.

    It was always only a matter of time before notoriously thin-skinned United States President Donald Trump got the bridgehead he wanted against arguably the world’s most trusted media organisation.

    Police report shattering

    Police Minister Mark Mitchell hit the nail on the head when he told Parliament yesterday we have all been rocked by this week’s revelations about former police top brass.

    Minister for Children Karen Chhour. PHOTO: RNZ

    Portraying the controversial military-style academy (MSA) pilot for serious youth offenders as a success is a step too far.
