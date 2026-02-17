SUBSCRIBER
Eiffel stunt ends in tragedy
Paris, February 24: A bet made by an airman named Leon Collet that he would fly beneath the Eiffel Tower had a tragic ending. The airman accomplished the actual feat, but when attempting to rise...
