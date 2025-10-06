Opinion

    Sean Plunket. PHOTO: SUPPLIED / THE PLATFORM

    SUBSCRIBER

    Just what is broadcasting?

    Pugnacious journalist Sean Plunket likes nothing better than a good stoush, and last week he found himself embroiled in a real doozy of one.

    SUBSCRIBER

    A burst of colour

    A painting of the Great Dome at the New Zealand and South Seas Exhibition, Dunedin, reproduced in...

    SUBSCRIBER

    A burst of colour

    To-day the Otago Witness Annual makes a welcome reappearance, and is in all respects worthy of comparison with the best publications of its kind.
    Read more