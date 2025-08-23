University of Otago, Graduands

You are not permitted to download, save or email this image. Visit image gallery to purchase the image.
DEGREES TO BE CONFERRED AND DIPLOMAS TO BE AWARDED IN PERSON
Doctor of Philosophy
Nithin Krishna Bala Murali, Elizabeth Ann Breslin, Kerri Rae Anne Cleaver, Wasthuhewa Thanuka Mahesha de Silva, Claire Adeline Dowsett, Wanda Ieremia-Allan, Wei Mao, Philip Joel Sampson, Chanki Shin, Mere Marina Taito, Kahurangi Stacey Deverell Salu Tipene, Alex David Wilson, Xue Xiao, Xiaoxu Zhang.
Doctor of Musical Arts
David James Johnston: Music Production and Composition.
Doctor of Business Administration
Yu Gan Chen.
Master of Arts (Thesis)
Caitlin Dorothy Duff: English, with distinction, Mary-Joy Elisabeth Williams: Psychology, with distinction.
Master of Arts (Coursework)
Elizabeth Grace Finn Audas: Theatre Studies, with distinction, Jamie Elizabeth Crook: Sociology, with Credit, Grace Elizabeth Louise Shaw: Music, with distinction, Daniel Robert Shoebridge: Philosophy, Politics and Economics, with distinction.
Bachelor of Arts with Honours
William Alexander Henderson Biss: Sociology, first class, Brent James Caldwell: Theatre Studies, first class, Annabelle Mary Fenn: Psychology, first class, Hannah Jane Hoskin: Psychology, first class, Caitlin Amelia Thompson: Anthropology, first class.
Bachelor of Arts and Bachelor of Teaching
Finbar Patrick Mullin Chesney: Bachelor of Teaching (endorsed in Primary Education).
Bachelor of Arts and Bachelor of Science
Emmanuelle Grace Leuthart McDougall, Nicholas William Scott.
Bachelor of Arts and Diploma for Graduates
Finlay John Harcourt Milne: Diploma for Graduates (endorsed in Marketing).
Bachelor of Arts
Riley James Aitken, Charlotte Dianne Myra Lily Apiti, Lili Saffron Armstrong, Estelle Grace Batchelor, Harrison James Black, Sophie Marie Blackmore, Florence Rose Kendrick Boyd, Isis Elena Bryham, Éamon Mátaatua Buick, Oceana Nooapii Marie Campbell, Olivia Kate Cech, Sean James Crichton, Lydia Chloe Leslie Dale Barrett, Brie Kimberly Grace Dasler, Abbie Mae Davey, Caitlin Nancy Fabiano, Aria Jasmine Farrant, Maeischa Tiare Vaetoru Fox, Violet Mihi Long Gallop, Millie Catherine Alena George, Kathleen Veronika Gordon, Liam Kevin Hanson Gould, Sean Tony Gulliver, Callum Stephen Taylor Hadlow, Frances Rose Hancock, Octavia Ana Maria Graziella Wakaekeata Hawkins, Charlotte Bonnie Jane Humphries, Reuben Aaron Irwin, Jessica Helen Grace Kats, Keeghan James Kelly, Ria Sakura Kelly, Grace Mary Isobel Kitchen, Alyssa Tse-Xin Koo, Hana Rosemary Kusanagi Leyden, Saesaegalaufa'iatumua Ruby Lilo, Hayden Marc MacKenzie, Siobahn Ellen Margaret Martin, Ciaran Trethowen McBurney, Rachel Margaret McDonald, Oliver Benjamin McKeown, Luke Henry Philip Mitchell, Ethan Roi Montaner, Mia Vivienne Morgan, Conal Leo Martin Mulligan, Nikita Jade Mulqueen, Constance Katherine Murphy, Viliami Lolotakai Ngaluafe, Ibuki Nishida, Gabrielle Elizabeth May Ngarongo Phillips-Simpson, Nathaniel Eric Price, Sol Morehu Purchase, Taylor Rademeyer, Angus Stuart Rees, Dayna Alex Richardson, Mei Sakamoto, Tristan Ong Serrano, Molly Alice Smith Soppet, Emma Grace Sutherland, Charlton Tui Pita Te Tuhi-Pita, Jade Shiree Todd, Grace Eva Turipa, Jordan Levi Van Der Byl, Celia Monique Ward, Laura Ngaire Waretini, Kate Erin Waters, Jacob Tobias Yee.
Master of Archaeological Practice
Leah Andrea Harding, with distinction.
Master of International Development and Planning
George Stanley Lethbridge, with distinction, Htet Hpone Myat Naing, with distinction.
Master of International Studies
Jack Douglas Buchan, with Credit, Daren Allen Donald Harvey, with Credit.
Master of Planning
Elise Catherine Ellen Beazley, with distinction, Rachel Emma James, with distinction, Ana Lily Klemick, with distinction, Rudi Nicholas Murray-Pyle, with distinction, Emma-Louise Nancy Stagg, with distinction, Mia Tangney, with distinction, Daizy Isis Violet Thompson-Fawcett, with distinction, Ella Georgia Walker-Smith, with distinction, Master of Politics, Ivan Joseph Lutnant, with distinction.
Bachelor of Performing Arts
Sophie Elizabeth McCarlie, Lexie Rose Tomlinson.
Bachelor of Theology
Barbara Ruth Smart (endorsed in Biblical Studies).
Master of Indigenous Studies
Royal Dallen Nethanial Hepi.
Master of Teaching and Learning
Quinn Connor Hardie (endorsed in Secondary Education), with distinction, Haroon Omar Calinisan Larracas (endorsed in Secondary Education), with Credit, Mackenzie Grace Belle Peperkoorn (endorsed in Primary Education), with Credit.
Bachelor of Teaching
Simon Jordan Thomas Anderson (endorsed in Primary Education), Aimee Louise O'Connor (endorsed in Primary Education).
Master of Education and Learning
Heather Louise Gorrie (endorsed in Leadership), with distinction.
Master of Laws
Kelsey May Maree Fitzmaurice-Brown, with distinction.
Bachelor of Laws with Honours and Bachelor of Arts
Rebekah Leni Hill: Bachelor of Laws with Honours: first class.
Bachelor of Laws and Bachelor of Arts,
Phoebe Ola Chenery, Julia Kate McIntyre, Mia Margaret Standish, Hurihia Ki Te Awatea Mere Tumua Tawaroa, Adam Michael Whibley.
Bachelor of Laws and Bachelor of Science
Grace Emily Agnes Wilton.
Bachelor of Laws and Bachelor of Commerce
Andrew John Matthews.
Bachelor of Laws
Ciara Bridget Barnaby, Julian Roman Harker, Lily Rebecca McCormick, Isabella Ruby Thomas.
Master of Science
Adam William Douglas Kitchen: Zoology, with distinction.
Bachelor of Science and Bachelor of Commerce
Elizabeth Renate Stewart.
Bachelor of Commerce
Hannah Rose Anderson, Akash Balakrishnan, Rosie Erica Boisen, Maiya Heaven Bracewell, Hannah Rose Brooks, Jayden George Buck, Tamlyn Burden, Ruby Seddon Abby Chadd, Caroline-Rose Chamberlain, Lydia Marie Culbert, Winslet Jeane Donovan-Grammer, Ella Grace Callender Drumm, Amelia Louise Farrar, Jared Christopher Gibson, Teina John Grant, Holly Danielle Griffin, Mengshi Han, Carlos John Hardie, Finley John Husheer, Hunter Jordan Kendall, Stella Louise Joy Lassey, Baoyi Lin, Katie Ann Elizabeth Mabon, Logan Alexander McCallum, Ryan James Abraham McGuire, Oliver McKewen, Lucy Rose McKinnon, Shaedon Connor Miller, Declan Kyle Erle Monteith, Mia Elaine Murdoch, Madeleine May Newman, Nicholas Sean Lee Newstead, Nik Muhammad Aminuddin Bin Nik Dzulkefli, James Andrew Oliver, Vincent Joseph Passos O'Brien, Jay Devendrakumar Patel, Oliver Babbage Pattenden, Joshua Thomas Porter-Day, Lochlan John Poulter, Oliver Paul Ritchie, Kyrie Eleison Jr Eslate Romero, Maverick Oliver Henry Ryan, Faafetai Junior Sivao, Charlie Tamati Hall Stenberg, Asia Tempero, Jia Jun Ryan Teo, Koko Yanagida Todd, Ruben George Wairau, Alexander Thomas Fitzgerald Walton, Caleb John White, Henry John Wikstrom, Harrison Nathan Wong, Kai-Cheng Wu, Jacob Allan Wylie, Yixuan Xiao.
Master of Business
Falaviena Lose Lea Lani Faiva: International Business, with Credit.
Master of Business Administration
Girish Arunkumar, Peter Robert Cathro, Jayson Abordo Gentiles, Benjamin Matthew Gray, Cameron Andrew Hayes, Kenzo Inaba, Lior Kitain, David Kleindyk, Ankit Makraria, Brittany Phoenix Marshall, Stephanie Renee Rigter, Megan Maree Sellars, Cindy Jing Yi Teh, Louise Freya von Benzon.
Master of Business Data Science
Lakshmi Ajith, with distinction, Shruthi Simha Chippagiri, with distinction, Annamalai Kannan, with Credit, Webster Munyaradzi Kwangwari, with Credit, Om Sirish Makavana, with Credit, Dhruv Sharma, with distinction, Mia Ellen Theresa Wright, with distinction, Shangwen Yang, with distinction.
Bachelor of Entrepreneurship
Jessica Anne Quinn Clifton-Smith, Harry Oliver James Pike, Jett Brownlie Robertson, Milla St George Ward.
Master of International Business
Ahava Liliu Imo Collins, with distinction, Swasthika Ravi Shankar, with Credit, Matthew Jerome Stanley, with distinction.
Master of Sustainable Business
Nicola Jane Collins, with distinction, Ashley Ross Creevey, with distinction, Kenneth Robert Holley, with distinction, Demi MacKenzie Lawrence, with distinction, Lucy Kate Mitchell, with distinction, Kate Elizabeth Parker, with distinction, Nichola Carey Wilson, with distinction.
Bachelor of Arts and Science
Emma Margaret Allen, Kaela Grace Allen Maitland, Emilia Banks Finer, Lucy Jane Hadden, Paxton Isaac Halberstadt Hall, Isabella Serah-Jayne Iosefa, Blake Lindsay David Martin.
Bachelor of Arts and Commerce
Timothy Isaiah Chevtchenko, Macy Valentine Jay, Maria Mayerhofler, William Joshua Morris, Te Āwhina-Pounamu-Waikaramihi, Liberty Jane Vile.
Bachelor of Commerce and Science
Sophie Mae Hammonds, Larry Mac Lambourne, Kaifi Jacob James Muller-Murchie, Jack Oliver Vyle, Emily Jane Young.
Postgraduate Diploma in Arts Subjects
Jenry Harriz Villaluz Vivar: Communication Studies, with distinction.
Postgraduate Diploma in Chaplaincy
Sheila Mark, with distinction.
Postgraduate Diploma in Education and Learning
Tivinia Misiloi, with Credit.
Postgraduate Diploma in Business Research
Sridevi Premaraj Aloysius.
Diploma for Graduates
Qi Zhang (endorsed in English).
DEGREES TO BE CONFERRED AND DIPLOMAS TO BE AWARDED IN ABSENTIA
Doctor of Philosophy
Andre Norman Poyser, Maria Donna Rawiri.
Doctor of Musical Arts
Claire Marie Benedict: Studio Production.
Doctor of Business Administration
Zhenchao Xie.
Master of Arts (Thesis)
Esme Cabot Kotsen: History, with distinction Alexis Marie Patell: Geography, with distinction, Hsiu Ping Tan: Psychology, with distinction.
Master of Arts (Coursework)
Kiley Marie Dyke: Linguistics, with distinction.
Bachelor of Arts with Honours and Bachelor of Arts
Jackson Clifford Wagstaff: Bachelor of Arts with Honours: Classics, first class.
Bachelor of Arts with Honours
Katherine Mary Brockie: English, first class, Jody Joan Burrell: Sociology, first class, Nathan Connor Forbes: Anthropology, first class, Sheridan Elizabeth Labes: Psychology, first class, Forrest Wilson: History, second class (Division I).
Bachelor of Arts
Briar Elizabeth Alexander, Bryce William Allan, Eve Gabrielle Kenna Battersby, William Alexander Bryant, Hanna Margaret Cora Cerecke, Hiroshi William Kiyomoto Craigie, Annabelle Jane Gordon, Jackson Marcus Anthony Green, Kalani Ige Guillen, Adam Zachary Helton, Alan Yo-En Lin, Yan Lin, Timothy David Hayward McIlroy, Petra Rose McNutt-Milne, Millie Valencia Norman, Emily Jane Ogden, Hannah Prout, Malaika Simon, Geoffrey Skilton, Alexander Flynn Sullivan, Tessa Francis Timms, David Jacobus Vorster, Thomas Aleni Wandstraat, Yuan Wang, Bede Robert Wright.
Master of Archaeological Practice
Thomas Flynn Clough-Macready, with distinction, Kathleen Anne Dons, with distinction.
Master of International Development and Planning
Mio Goble, with distinction, Peace Mutesi, with distinction.
Master of International Studies
Jason Ray Fought, with distinction, Benjamin William Young, with distinction.
Master of Peace and Conflict Studies
Jessica Francis Timings, with distinction.
Master of Politics,
Natalie Sophia Diekman, with distinction Lucy Gemma Roche, with distinction.
Bachelor of Music
Matt Lucas Clarkson (endorsed in Composition and Music Production).
Bachelor of Performing Arts
Conor Warwick James Hill.
Master of Theology
Andrew Taylor Duncanson, with distinction.
Bachelor of Theology
Christopher Luke Silvester, Sophie Margaretta Williment Silvester (endorsed in Biblical Studies).
Master of Indigenous Studies
Gillian Wintersgill, with Credit.
Master of Teaching and Learning
Caitlin Judith Heale (endorsed in Secondary Education), with distinction, Kane McKay (endorsed in Primary Education), with Credit, Scott Benjamin Mills(endorsed in Secondary Education), with Credit, Xiaoyu Wang (endorsed in Secondary Education), with Credit.
Bachelor of Laws and Bachelor of Arts
Reid Russell Barker, Scarlett Mae Morrissey Smith, Lucinda Rose Matheson Sullivan.
Bachelor of Laws and Bachelor of Commerce
Louis Maximus Brown.
Bachelor of Commerce and Diploma for Graduates
Freya Margaret Green: Diploma for Graduates (endorsed in Marketing).
Bachelor of Commerce
Nicolas John Kenna Battersby, Lachlan Kaleb Wilson Bradford, Joshua Alistair Cox, Gracie Nina Hansby, Mac Harris, Flynn James Cresswell Healy, Joshua Thomas Herd, Joe Samuel Kelsey, Kieran Lansdown, Chenglin Li, Nicholas Andrew Lindsay, Oliver Max Louden, Karl Edward Alexander McCarthy, William Max Ngatai, Henare Vaughn Moanaroa Ko Ekoruhe Richards, Caleb Matthew Thompson.
Master of Business Administration
Anantha Iyengar, Jacinta Kathryn Murphy, Wenwen Yan.
Master of Business Data Science
Siobhan Aliza Lexie Hopkins, with Credit, Ben Iosefo Matai Salisbury, with distinction, Li Tian, with distinction, Qun Wei, with Credit, Ruizhe Yang, with distinction, Jung-Wei Yen, with distinction, Master of International Business, Daniel John Mee, with distinction, Chihao Shen, with Credit.
Master of Sustainable Business
Ailsa Sarah Joan Carroll, with distinction, Georgia Gasper, with distinction, Ryan Nate MacKie, with distinction, Hannah Maria Remman, with distinction.
Master of Tourism
Theerasak Photkasemsin, with Credit.
Bachelor of Arts and Science
Cleo Jane Wilson.
Bachelor of Arts and Commerce
Robin Elizabeth Georgia Spark.
Postgraduate Diploma in Arts Subjects
Angus Lyndon Breheny Craw: Psychology, with distinction.
Postgraduate Diploma in Theology
Philip Bartrum Baker: Christian Thought and History, with distinction.
Postgraduate Diploma in Commerce
Samuel Richard Devoy: Finance, with distinction.
Postgraduate Diploma in Business Administration
Sandra Swainson.
Postgraduate Diploma in Business Research
Giles Simon Oliver Jephcott.
Postgraduate Diploma in Digital Health
William Duncan Anthony Wallace.
Diploma for Graduates
John-Luke Day (endorsed in Biblical Studies), Millie Mei Harland (endorsed in Sports Business), Isaiah Robert Holman (endorsed in Communication Studies), Xiaoying Kou (endorsed in Classics), Tyler Eric Mitchell (endorsed in Politics), Gabriel Shannon (endorsed in Christian Thought and History), Benjamin Mark Sowman (endorsed in Accounting).
Postgraduate Certificate in Chaplaincy
Te Waiora Stirling.
Postgraduate Certificate in Executive Management
Steven Ross Bolton, Christopher Kelly Calveley, Hayden William Edwards, Michael Ernest Forrest, Trent Gordon Frew, Martin Henry Hennessy, Kerry Neil Hiku, Kereama Hughes Katu, Gregory John Koppert, Robert Laurie George Lamont, Tama Hikoi Eddie Matene, Jodi Michelle McHugh, David Ronald Miller, Shane Patrick Munro.
Postgraduate Certificate in Business Research
James Clarke.
Postgraduate Certificate in Higher Education
Jeremy Robert Bone, Wonhyuk Cho (endorsed in Educational Technology), Rebekah Hannah Higgs(endorsed in Clinical Education)
DEGREES TO BE CONFERRED AND DIPLOMAS TO BE AWARDED IN PERSON.
Honorary Degree of Doctor of Science
David Francis Gerrard.
Doctor of Philosophy and Postgraduate Diploma in Clinical Psychology
Mridula Raj.
Doctor of Philosophy
Stephanie Morgan Bennington, Lily Mary Bentall, Caitlin Rose Helen Berry-Kilgour, Grant Robert Broomfield, Ian Scott Dixon-Anderson, Hannah Ellen Greenhough, Grace Shobha Griffiths, Rebecca May Grimwood, Shazia Gul, Qishu He, Masaya Hiraishi, Fathimath Muna Hussain, Au-Chen Lee, Geena Molly McKenzie-Goldsmith, Rory Michael Miller, James Ladbrook Nind, Emily Sarah Jane Paterson, Tristan Victor Cepeda Paulino, Jessica Anne Permain, Jamie Robert Patrick Prout, Kelly Andrea Radka, Matthew James Reily-Bell, Nathan Charles Russell, Kieran Jack Scott, Rishi Mukesh Shah, Nicholas Bradford Smith, Amanda Elaine Still, Huey Tieng Tan, Caryn Thomas, Stephanie Hannah Thwaite, Tanwen Rhoslyn Breen Ward, Courteney Margaret Westlake, Chengpeng Xia, Jia Min Yap, Yuxin Zhang, Qi Zheng.
Bachelor of Laws and Bachelor of Science
Ahsan Mustafa Chaudhary.
Master of Science and Postgraduate Diploma in Clinical Psychology
Bronte Ann Haigh: Master of Science: Psychology, with distinction.
Master of Science
Hannah Leah Bulcraig: Geography, with distinction, Emily Jane Crosse: Bioengineering, with distinction, Isa Femke de Vries: Microbiology, with distinction, Zach Alexander Evans: Psychology, with distinction, Anran Fan: Ecology, with distinction, Hannah Nicole Fox-McLachlan: Marine Science, with distinction, Jessica Jane Fuller: Sport, Exercise and Health, with Credit, Ingrid Pamela Gerritsen: Psychology, with distinction, Zichun Hao: Human Nutrition, with distinction, Blake Gregory Harper: Zoology, with distinction, Juliette Katie Patricia McMullan: Botany, with distinction, Kate Celia Moss-Mason: Botany, with distinction, Inchara Nagamangala Yoganarasimhaswamy: Food Science, with Credit, Billie Nicole Petty: Psychology, with distinction, Ede Bijou Rogan: Botany, with distinction, Bridgit Sequoia Elizabeth Smerdon: Marine Science, with distinction, Terina Brittany Smith: Sport, Exercise and Health, with distinction, Hinemoa Henrietta Watene: Sport, Exercise and Health, with distinction, Orla Blair White: Zoology, with distinction.
Bachelor of Science with Honours
Maxwell Robert Nally: Food Science, first class, Leila Mae Phipps-Thomas: Psychology, first class, Vivienne Eliza Saunders: Neuroscience, first class.
Bachelor of Science
Hajar Alansi, Morgan Lynnley Alcock, Samuel Roger Allred, Anis Amira Binti Amran, Maddison Lilli Arnold, Mila Arnold, Samikshya Baniya, Olivia Niamh Blair, Emily Carla Braid, Saskia Rae Broekhuizen, Katherine Jane Bull, Amy Elizabeth Campbell, Scott Lindsey Ross Casey-Wooldridge, Nathan Owen Tovio Chappell, Lucy Chen, Irene Cheng, Grace Emilie Clausen, Alexander James Counsell, Rani Andrea Margaret Cousens, Lauren Elizabeth Coutts, Paris Amokura Cutler, Ashley Rose Cyriac, Yani-Marijke Du Plessis, Molly Katharine Grace Fitzgerald, Yue Yi Gan, Tayla Lee Green, Jordan Daniel Harvey-Cross, Gabrielle Jacqueline Heaps, Freya Hodge, Taylah Maria Hodgetts, Alexander Peter Copeland Honey, Andreea Roxana Ionescu, Lauren Kate Johnson, Natalie Maria Keijzer, Sinaloa Kelemete, Roisin Mae Kennedy, Ekaterina Korolevskaya, Bella Rosa Kovacevich, Zhen Heng Ku, Zoey Verena Kung, Nicholas Guy Mannering Lacey, Chikita Gracia Lee, Hana Taiku Leith, Ayla Michelle Lindsay, Josehua Yang Ling, Hannah Tecla Magee, Melvina Mani, Meera Manu Samuel, Angus John Martin, Alfie Oscar Darvell Mcintosh, Amana Mohamed, Corbin Dassie Naidoo, Molly Louise O'Connell, Mira Grace Odom, Harriet Lucy Pearson, Nina Victoria Lewis Pleciak, Matthew John Rae, Belle Jane Rainger, Rubie Biddy Rainger, Gayatri Rao Nilapu, Marcus Edison Read, Charlotte Amy Reveley, Alban Nicolas Ribet, Emelia Lloma Norrish Ruddell, Oliver William Rumney, Maggie McGlashan Sandford, Natalie Marguerite Scott, Campbell Nigel Shepherd, Zoe Monica Simmons, Callum Ryan Horn Sullivan, Tamaarangi Te Keepa Tuta Te Rei, Jade Francis Puretu Tierney, Taimana Jaimey Van Beek, Hannah Rose Van de Laar, Dannielle Sarah Van Gog, Liam Sean Walls, Callum Blake Walter, Wenwei Wang, Yasiru Udana De Alwis Widanelage, Timothy James Willans, Miro Suede Williams, Ashleigh Paige Woods, Ho Wang Yam, Neli Zaiko.
Master of Wildlife Management
Shaeleigh Maree Read, with distinction.
Master of Applied Science
Basanta Adhikari: Geographic Information Systems, with Credit, Anagha Ashoka Kumar: Food and Agriculture, with distinction, Hitisha Chand: Advanced Nutrition Practice, with Credit, Kellie Louise Hageman: Advanced Nutrition Practice, with distinction, Chi-Fen Huang: Environmental Management, with distinction, Shilpa Treesa Joseph: Advanced Nutrition Practice, with Credit, Sneha Mathew: Food and Agriculture, with distinction, MacKensie Neleh Rose Middlemiss: Advanced Nutrition Practice, with distinction, Matthew James Ayson Pyper: Statistics, with distinction, Naila Alfi Syarifah: Advanced Nutrition Practice, with Credit, Hannah Grace Whelan: Advanced Nutrition Practice, with distinction, Sophie Lily Wilson: Advanced Nutrition Practice, with distinction.
Bachelor of Applied Science
Tiah Ilexi Alexander-Hall, Manawa-Toa Ariki Dewes, Alastair William Fleming, Yazmin Erzsebet Kecskemeti, Matthew Thomas MacDonald, Claire Helen Simighean, Kayla Elizabeth Edith Vette, Bachelor of Surveying, Joshua George Frizzell.
Master of Health Sciences
Izaak Emmanuel Farmer Bates (endorsed in Aeromedical Retrieval and Transport), with distinction, Kimberley Louise Bond (endorsed in Musculoskeletal Management), with distinction, Lyndsey Karen Johnston (endorsed in Nursing (Clinical)), with distinction, Tamarin Leslie Macleod (endorsed in Nursing (Clinical)), with distinction, Colleen Anne Rotto (endorsed in Nursing (Clinical)), with distinction, Lisa Naomi Anna Schmidt (endorsed in Nursing (Clinical)), Marcella Maria Volante (endorsed in Nursing (Clinical)), with distinction.
Bachelor of Health Sciences
Rosie Tasha Fepuari, Mele Telekalafi- E-Maamatea-'I-Namolahi Likiliki, Hadley Paul Tipiwai Tamati, Pania-Aroha Rangianewa Te Kiri-Tuwairua, Julian Pereneta Fenumiai Faitele Tufuga.
Master of Biomedical Sciences
Ania Isabella Zatorska Wright (endorsed in Reproduction, Genetics and Development), with distinction.
Bachelor of Biomedical Sciences with Honours
Michael Joseph Roberts: Molecular Basis of Health and Disease, first class.
Bachelor of Medical Laboratory Science
Ambryme Guergoua, with Credit.
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Shuchen Guo, Bryony Sarah Rose Manning, Matthew Kieron Moore, Michaela Elizabeth Walker.
Master of Medical Science
Layla Julia Cullinane Hehir.
Bachelor of Medical Science with Honours
Shikhar Parijat Sharma, first class, Master of Aviation Medicine, Keith Lawson Abbott, with Credit, Oana Speranta Johnson, with distinction.
Master of Public Health
Sarah Jane Cosgrove, with distinction.
Bachelor of Physiotherapy
Brooke Michelle Eder, with Credit.
Postgraduate Diploma in Science
Samiuela Folaumoeloa Alaimalo Kaufononga: Anatomy, with Credit, Roman Lykov: Surveying.
Postgraduate Diploma in Science Communication
Amy Julianne Archer, with distinction.
Postgraduate Diploma in Health Sciences
Tany Abraham, with Credit, Alexandra Rose Cookson, with distinction, Shikshya Gyawali (endorsed in Nursing), Kiran Joseph (endorsed in Nursing), with Credit, Vera Kovarskaya (endorsed in Nursing), with distinction, Rebecca Kate Mavor (endorsed in Nursing), with Credit, Rachel Susan McEwan (endorsed in Nursing), with distinction, Rebecca Susanne McTainsh (endorsed in Nursing), with Credit, Omar Canete Roma (endorsed in Nursing), Minu Mary Sebastian (endorsed in Nursing), with Credit, Monica Anna Valle (endorsed in Human Nutrition), Lucy Elizabeth Van Der Linden, with distinction, Reji Chundakattil Varghese.
Postgraduate Diploma in Public Health
Meghal Rohilla.
DEGREES TO BE CONFERRED AND DIPLOMAS TO BE AWARDED IN ABSENTIA.
Doctor of Philosophy and Postgraduate Diploma in Clinical Psychology
Claire Louise Liggins.
Doctor of Philosophy
Mariam Adel Ghabour Awad, Sharna Jade Coker, Ashley Rose Deane, Douglas Alfred Gaskarth, Hyun Woo Jun, Catherine Anne McCall, Hina Narayan, Jeremy Sean Rooney, Amie Elizabeth Siemonek, Xianheng Wang, Yang Yu.
Master of Science
Hunter Jack Dickson: Biochemistry, with distinction, Madison Joy Fleming: Geology, with distinction, Nicholas Cecil Nimiowa Hobiagi: Geology, with Credit, Simone Frances Jarrett: Marine Science, with Credit, Jini John: Food Science, with distinction, Alastair Matheson-Grant: Genetics, with distinction, Lydia-Mae Maria Celeste Maxwell: Psychology, with Credit, Scott Anthony Roche-Dick: Marine Science, with distinction, Elizabeth Anne Scalzi: Neuroscience, Melanie Hope Schwimmer: Sport, Exercise and Health, with distinction, Ashleigh Jennifer Wills: Psychology, Harriet Pipi Wills: Ecology, with distinction, Arti Hall Wilmshurst: Zoology, with distinction.
Bachelor of Science with Honours
Yuna Irsane Zigor Barbenel: Marine Science, first class, Henry Jack David Barry: Chemistry, first class, Caitlin Allyn Brown: Psychology, first class, George Johnston Cree Brown: Physics, second class (Division I), Flynn Michael John Cuming Farrelly: Neuroscience, first class, Matthew John Gibb: Mathematics and Physics (Combined), first class, Luc Paul Hackner: Physics, first class, Oban James Hansen: Geology, first class, Kahu Jack Hema: Genetics, first class, Maya Rose Jackson: Psychology, first class, Zoliekah Rose Lesley Judd: Psychology, first class, Rebecca Ann Julian: Sport, Exercise and Health, first class, Mark Nicholas Lemzin-Abdrashitov: Microbiology, first class, Mackenzie Georgia Mason-Forde: Neuroscience, first class, Thomas Philip Hames McDermott: Genetics, first class, Oscar Heads Moriarity: Physics, first class, Joseph Thomas Yen Renwick: Zoology, first class, Lucy Louise Ryan: Neuroscience, first class, Alastair Ross Purdom Scott: Physiology, second class (Division I), Jeng-Lin Wu: Statistics, second class (Division I).
Bachelor of Science
Judd Marcus Campbell Adamson, Samuel Jack Affleck, Fajer H A O Alostad, Grace Canydia Laufafa'etoga Asaua, Julie Nina Paola Autet, Ella Grace Ivy Ballantyne, Fiona Susan Brennan, Francesca Amélie Bryant-Brown, Mia Audrey Cochrane, Tristan Edward John Coughtrey, Tamsin Nicole Court, Angus MacKenzie Dew, Jaimee Sarah Flowerday, Zishen Fu, Louis Michael Griffith, Shengen Gu, Sophie Maraed Hrstich, Charles Evan Jenkins, Ana Kamenica, Jak William Kelly, Madison Diana Kelsey, Hufriya Porus Kermani, Edward Dongyeon Kim, Naoki Felix Kozakai, Sabine Hana Lapointe, Hayward Vera Lloyd Leman, Qinglong Li, Phoebe Sam McColgan, Cole Alexander Miller, Cameron Robert Moffatt, Tess Greta Nord, Amelia Kate O'Connell, Maia-Rose Joy O'Meara, Francesca Mary Paget, Cody Benjamin Piper, Bede Andrew Powell, Neha Kavish Prasad, William Thomas Riley, Harriet Lily Hookham Roberts, Meaghan Tara Robertson Serjeantson, India Hummel Robson, Hayden John Saunders, Amelia Jane Neal Scotland, Alex David Sheil, Micaiah Rachel Skudder, Charlie Jack McKay Templeton, Roshani Jemimah Thuraisingham, Tawa Sophia Tidswell Groot, Mitchell John Tinnock, Daniel Cuwen Torr, William Eric Turner, Daniel William Tyras, Alexander Graeme Wilson, Tingyi Yin, Yuxing Zhang.
Master of Applied Science
Valentina Sophia Bull: Advanced Nutrition Practice, with distinction, Charli May Christensen: Advanced Nutrition Practice, with distinction, Gabrielle Cottereau: Advanced Nutrition Practice, with distinction, Zhao Li: Artificial Intelligence, with distinction, Kitty Catherine Stephanie McClurg: Advanced Nutrition Practice, with Credit, Christopher Joseph Reilley Panella: Statistics, with distinction, Paige Ashley Stevenson: Advanced Nutrition Practice, with distinction, Haowei Wang: Artificial Intelligence, with Credit, Yi Wu: Geographic Information Systems, with distinction.
Bachelor of Applied Science
Omri George Buttle, Rosa Jan Foster, Joseph Na Kai'ewalu Gaglione, Harper St George Jordan, Livana Faustine Monique Linette Lahola, Phoebe Grace Fay Mitchell, Xavier Charles Malcolm Nuttall, Samuel Louis Pagonis, Lucy Amelie Ward.
Master of Health Sciences
Ian William Smith (endorsed in Nursing (Clinical)), with distinction.
Master of Biomedical Sciences
Bharvi Ashish Dave (endorsed in Molecular Basis of Health and Disease), with Credit, Logan John Wragg (endorsed in Functional Human Biology), with distinction.
Bachelor of Biomedical Sciences with Honours
Katie Rochelle Heads: Functional Human Biology, first class, Rosa Noelle Taylor Latton: Molecular Basis of Health and Disease, first class.
Bachelor of Biomedical Sciences
Isabel Kate Addison, Jean-Paul Biladi, Neil Armstrong Brown, Mattia Alexandre Panduri, Lillian Louise Scott, Ryan Michael Speakman.
Bachelor of Medical Laboratory Science
Shivashankar Ganeshan, Alan Yu-Zhe Zhang.
Master of Bioethics and Health Law
Angela Clare Bauman, with distinction.
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery
Jaquille Haribhai-Thompson, Poppy Ellen McCall, Aliesha Maara Taramai.
Master of Aviation Medicine
Misbah Ulla Umair, with Credit.
Master of Occupational Medicine
Andreas Klaus Breitbarth, with distinction.
Master of Public Health
Katherine Alice McDonald, with distinction.
Bachelor of Dental Surgery
Alexander Jeffris Hearn, with Credit.
Bachelor of Physiotherapy
Jeremy James McKinlay Belsham.
Postgraduate Diploma in Science
Satish Cussins: Marine Science, with Credit, Nicholas Mark Harrison: Geography, with Credit, Lia Ruth Heremia: Microbiology, with Credit, Patrick Kees Lawn: Physics, with Credit, Zak Holden Lawrence Cavaney: Pharmacology, with distinction, Sike Li: Geology, with distinction, Holly Victoria Mannington: Geography, with distinction, Blake Ryan Miller: Sport, Exercise and Health, with Credit, Raffaele Moro: Sport, Exercise and Health, with Credit, Kaitlin Jane Olsen: Marine Science, with distinction, Abhishek Sanjeev Sumalatha: Energy Science and Technology, with distinction, William Peter van der Vliet: Computer Science, with distinction.
Postgraduate Diploma in Science Communication
Frances Jane Couper.
Postgraduate Diploma in Wildlife Management
Yi-Pei Chung, with distinction, Rae Lerew, with distinction, Erin Marshall, with distinction.
Postgraduate Diploma in Applied Science
Franzine Ritzelle Santiago Catli: Bioengineering, with distinction, Anna Mae Sargent: Advanced Nutrition Practice, with Credit, Francois Stefanus Van Zyl: Artificial Intelligence, with Credit.
Postgraduate Diploma in Health Sciences
Michael John Beaumont, with distinction, Robin Renz Ronquillo Buan, with Credit, Sarah Frances Helena-Francesca Campion (endorsed in Nursing), with Credit, Kendyl Elizabeth Cole, with distinction, Andrew Glenn Conner, with Credit, Solveig Katja Dawson (endorsed in Human Nutrition), with distinction, Kristen Michelle Fellers, with distinction, Jane Elizabeth Foster, with Credit, Jacinta Mary Gibson, with distinction, Melanie Tamara Gray, with Credit, Laura Elizabeth Hay, with Credit, Joanna Joan Hicklin (endorsed in Nursing), with Credit, Heather Alexandra Jones (endorsed in Nursing), Ji He Kim (endorsed in Occupational Health), with distinction, Sofie Marieke Koekoek (endorsed in Human Nutrition), with distinction, Lijo Kuruvila, with Credit, Naomi Xenia Lees, with distinction, Viktoria Levenberg (endorsed in Human Nutrition), with distinction, Lincy Mathew, Martyn Duncan Matthews, with Credit, Suzanne Robin Misa (endorsed in Human Nutrition), with distinction, Christine Elizabeth Moore (endorsed in Nursing), with distinction, Nicola Jayne Rayner, with Credit, Tatum Joy Rickard (endorsed in Pain and Pain Management), with Credit, Shay Leeza Shani (endorsed in Mental Health), with distinction, Remya Shobin (endorsed in Nursing), with distinction, Rachel Jan Short (endorsed in Pain and Pain Management), with distinction, Joanne Smith (endorsed in Human Nutrition), with distinction, Rachel Louise Taege (endorsed in Mental Health), with Credit, Douglas Tafireyi (endorsed in Mental Health), with Credit, Edsel Diao Tiu, with Credit, Nathaniel Martinus Marquet Van Hout, with Credit, Kaitlin Emma Zonneveld, with distinction.
Postgraduate Diploma in Medical Laboratory Science
Leigh Hong Lauv, with distinction.
Postgraduate Diploma in Medical Technology
Kieran Alan Fowlie (endorsed in Cardiology), with Credit, Ryan Alexander Breuss McBride (endorsed in Cardiology), Andrew John Robas(endorsed in Cardiology), with Credit.
Postgraduate Diploma in Sport and Exercise Medicine
Rao Fu, with Credit, Sophia Maree Hare, with distinction, Daniel John Pettigrew, with distinction.
Postgraduate Diploma in Bioethics and Health Law
Sharon Tracy Pattison, with distinction.
Postgraduate Diploma in Aeromedical Retrieval and Transport
Karen Linda Keats, with distinction, Vong Prasith Mao, with distinction, Mark Raymond Owen-Cooper, with distinction.
Postgraduate Diploma in Child Health
Renne Leigh Ashton, with distinction, Rachael Hannah Hartley, with Credit, Jessica Ruth Middelberg, with Credit, Dylan Dov Truppman Lattie, with Credit.
Postgraduate Diploma in Musculoskeletal Medicine
Hamish James Farquhar, with distinction, Andrew John Ireland, with distinction, Christine Bi Xuan Zhang, with distinction.
Postgraduate Diploma in Obstetrics and Medical Gynaecology
Juliet Maree Cooper, Ellen Catherine Ormsby, Rutvi Soni.
Postgraduate Diploma in Ophthalmic Basic Sciences
Zung Dung Tien Mai.
Postgraduate Diploma in Public Health
Eleanor Hinepare Baxter, with distinction, Anna Chen, with Credit, Ngahiraka Tara Dallas, with Credit, Catrina Mary Hurring (endorsed in Epidemiology), with distinction, Melissa Jane Rickard-Nally (endorsed in Health Promotion), with Credit, Jessica Janine Venn, with distinction.
Postgraduate Diploma in Rehabilitation
Catherine Anne Graham, with distinction, Sinéad Mary O'Halloran, with distinction.
Postgraduate Diploma in Rural and Provincial Hospital Practice
Ash-Lee T Horsford, with Credit, Aterea James Knewstub-Brown, with Credit, Dillon Manuirirangi, with Credit, Sally Fae Peet, with distinction, Steva Louise Rumsey, with distinction, Callum Alexander Stevenson, with Credit, Charmaine Maurita Tate, with distinction.
Postgraduate Diploma in Surgical Anatomy
Felix Taylor Humphries, with Credit, Jaynesh Sahai Narayan, with Credit, Aleksandar Sevic, with Credit, James Malcolm Uri-Ke, with Credit, Dongfan Wang, with Credit, Rebecca Natalie Bowen Williams.
Postgraduate Diploma in Travel Medicine
Mingxia Chalmers, with distinction, William Anthony Ha, with distinction, Joyce Pui Yee Leung, with distinction, Peter Cameron Meffan, with distinction, David John Midgley, with distinction, Michelle Park, with distinction.
Postgraduate Diploma in Clinical Dentistry
Ruby Paige Wills: Paediatric Dentistry, with distinction.
Postgraduate Diploma in Clinical Dental Technology
Petra Ann Clarkson, with distinction.
Postgraduate Diploma in Clinical Pharmacy
Jessica Leigh Brake, with distinction, Devon John Burgess, with distinction, Kimberley Xiu-Ling Chung, with distinction, Rebecca Kimberley Cole, with distinction, Belinda Jane Wright, with distinction, Diploma for Graduates, Shannah Marie Johnson (endorsed in Psychology), Erin Margaret Knox (endorsed in Data Science), Jemma Kaye Marshall (endorsed in Botany), Genrikh Mazhanov, Daoguang Wang (endorsed in Psychology).
Postgraduate Certificate in Health Sciences
Janine Maree Barr (endorsed in Occupational Health), Ellamieh Joy Dua Rosa (endorsed in Advanced Clinical Nursing).
Postgraduate Certificate in Civil Aviation Medicine
Joseph Leslie Cotterill.
Postgraduate Certificate in Occupational Medicine
Onwuka Kalu Okorie.
Postgraduate Certificate in Pregnancy and Medical Gynaecology
Abigail Florence Smith Cartmell.
Postgraduate Certificate in Public Health
Maryann Jane Anitelea (endorsed in Environmental Health).
Postgraduate Certificate in Rural and Provincial Hospital Practice
Natalie Anne Cadzow, Zenobie Ghislaine Veronique Cornille