100 years ago

    New Zealand’s High Commissioner arrives in England: Sir James Parr, High Commissioner for New...

    SUBSCRIBER

    Diplomat’s daughter taken ill

    London, July 7: Miss Betty Parr, daughter of the High Commissioner for New Zealand, Sir James Parr, is now convalescent after an operation for appendicitis at Brighton, where she was at a boarding...

    SUBSCRIBER

    Brothers buy home for school

    The homestead of Redcastle estate north of Oamaru, originally owned by John McLean and purchased...

    SUBSCRIBER

    Brothers buy home for school

    The Redcastle homestead, a mile or two to the north of Oamaru, has been acquired by the Christian Brothers as a boarding and day school for the diocese of Otago and Southland. It is understood that...

    SUBSCRIBER

    Cox wins road race

    Spectators crowd the start of the Port Chalmers to Dunedin road race. Right: B.C. Cox (University...

    SUBSCRIBER

    Cox wins road race

    One of the most outstanding harrier events of the year is the Port Chalmers road race, which was started in 1902, and which, with the exception of the war period and 1922, has been held regularly...

    SUBSCRIBER

    Rest-house acquired

    Chalmers Memorial Women’s Rest Home, at Owaka. Photo: Otago Witness, Issue 3775, July 20, 1926,...

    SUBSCRIBER

    Rest-house acquired

    Under the will of the late Mr Wm. Chalmers, farmer, of Owaka Valley, the trustee (Mr John Wilkinson, Dunedin) was instructed to purchase a site on which to erect a rest-house...

    SUBSCRIBER

    Pilgrims for peace

    A huge gathering of women who marched from all parts of Britain to a demonstration in Hyde Park,...

    SUBSCRIBER

    Pilgrims for peace

    London, June 20: Mostly dressed in blue tabards, crusaders’ cloaks and sandals, and bearing banners inscribed “Law, not war,’’ thousands of women of all ages and classes forming...
    Read more