100 years ago

    Presentation to Sir Māui Pōmare, Minister in Charge of the Cook Islands for the past 13 years,...

    Wellington, August 10: This afternoon the Prime Minister (the Hon J.G. Coates) took the opportunity of presenting Sir Maui Pomare, Lady Pomare and Miss Pomare with tokens of affection from the...

    Harriers traverse the hill below Waverley, Dunedin. — Otago Witness, 6.10.1925

    The St Kilda Harriers held their weekly run from the Anglican Boys’ Home, Anderson’s Bay, on Saturday. There were some 20 runners.

    Tennessee-Class battleship USS California passes Clifton Gardens on Sydney Harbour during a naval...

    Sydney, July 30: There is a distinct American flavour about Sydney just now — in the shops, in the streets, in the trams, in fact, wherever one moves.

    A new hearse for undertakers Hugh Gourley, built in Dunedin by A. Roberts and Son motor body...

    A very fine specimen of the motor body builder’s art is to be seen in the new motor hearse which has recently been built to the order of Messrs Hugh Gourley Ltd by Messrs A. Roberts and Son, of...

    Otago 5-mile harrier race start at Forbury Park, Dunedin. Otago Witness, 11.8.1925

    E.L. Brown, the Civil Service runner, who won the Otago Five Miles Crosscountry Championship in 28min 4sec at Wingatui last year, succeeded in lowering his own record by winning this year’s race at...

    The Commercial Travellers’ Club’s annual charity ‘‘bag day’’ on Dunedin streets. — Otago Witness,...

    Yesterday, for the commercial travellers of Dunedin, was not as other days spent seeking out purchasers for gross, hundredweights or yards of whatever they had to offer.

    The Otago Acclimatisation Society's Clinton hatchery (clockwise from top left): Water flows...

    At the monthly meeting of the council of the Otago Acclimatisation Society last evening, the President laid before the meeting comparative figures showing the quantities of ova and fry distributed...

    Building contractor Jim Love hands the keys for exhibition buildings 1 to 5 to New Zealand and...

    At noon yesterday a milestone in the history of the Exhibition was passed when buildings Nos 1 to 7, which comprise the main pavilions in which the exhibits will be housed, were officially handed over by the contractors to the Exhibition authorities.

    University of Otago graduates for 1925. — Otago Witness, 18.8.1925

    The Otago University Council made a somewhat daring departure in allowing the annual graduation ceremony to be held this year in His Majesty’s Theatre.

    University of Wales principal Sir Harry Reichel (left) and Victoria state director of education...

    The Royal Commission on University Education, consisting of Sir Harry Reichel (chairman) and Mr F. Tate, which opened its sittings here on Friday, continued to take evidence at Otago University...
