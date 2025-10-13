Opinion

    PHOTO: GETTY IMAGES

    SUBSCRIBER

    Democracy inaction

    It is easy to be cynical about the democratic process: jokes range from "no matter who you vote for a politician always wins" to "don’t vote, it only encourages them."

    SUBSCRIBER

    Coleridge search continues

    Lake Coleridge township, housing hydro-electricity workers on the bank of the Rakaia River,...

    SUBSCRIBER

    Coleridge search continues

    Christchurch, October 6: The search for the bodies of the three men killed in the Lake Coleridge tunnel disaster is being kept up unceasingly, and the new drive is expected to be completed tonight.

    SUBSCRIBER

    Silence is golden

    Miles Anderson. PHOTO: ODT FILES

    SUBSCRIBER

    Silence is golden

    These days many people feel entitled to state their opinion on absolutely anything. Which is fine: this newspaper fully supports the right to freedom of expression.
    Read more