Editorial

    President Trump. PHOTO: GETTY IMAGES

    "Welcome to the United States. If you are here, it’s either because you’ve said nice things about our beloved President Donald Trump or we didn’t manage to find anything nasty or incriminating...

    President Donald Trump wears a medal as he is awarded the inaugural FIFA Peace Prize by FIFA...

    They call football the beautiful game, but its ugly side was openly on display in the early hours of Saturday morning (New Zealand time).

    Simon Upton. PHOTO: FLICKR

    The indecent speed with which the government is pushing through yet another piece of controversial legislation, the Fast-track Approvals Amendments Bill, is concerning.

    The ongoing police conduct scandal claimed its biggest and least surprising victim on Tuesday with the resignation of former commissioner Andrew Coster from his role as chief executive of the...

    Sophie Barker. PHOTO: GERARD O'BRIEN

    The low rating for the performance of the Dunedin city mayor and councillors in the last quarterly result from the Residents’ Opinion Survey provides a challenge for the new council.

    The A grade University of Otago. PHOTO: PETER MCINTOSH

    Once upon a time, struggling university students could be consoled with the old adage "Cs get degrees".

    PHOTO: GETTY IMAGES

    In the Dunedin District Court on Friday, an offender termed a "relentless" repeat stalker was sentenced to 18 months’ intensive supervision, the judge urging the defendant to get the help he "clearly so desperately needs".
