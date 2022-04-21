Thursday, 21 April 2022

ANZAC DAY 2022 - Otago Services

    1. Features
    2. Sponsored content

    CENTRAL OTAGO & LAKES DISTRICT
    Alexandra: 9.30am a wreath laying ceremony will be held at the Alexandra Cenotaph
    Clyde: 8.00am a wreath laying ceremony will held at the Clyde Cenotaph
    Omakau: 10am service at the Omakau Memorial Hall
    Millers Flat: Teviot Road Monument 7.30am
    Roxburgh: King George Memorial Park 9.00am. There will be a shortened format for the service this year.
    Cromwell: 9.00am service at the Cromwell Cemetery
                      10.00am service at the Cromwell Cenotaph
    Arrowtown: Anzac Day Remembrance Service Monday 25th April 2022, 10.30am at the Memorial on Soldiers Hill, Durham Street Arrowtown. Parade to assemble in the carpark at 10.15am. Due to covid restrictions there will be no service in the hall.
    Maniototo: 6.30am Dawn service at the Ranfurly Cenotaph
                       10.30am Wreath laying service at the Kyeburn Cenotaph, following by family service
    Queenstown: Dawn Service 6.30am Memorial Gates, Marine Parade.
    Lake Hawea: 7am - Dawn Service on the Anzac Peninsula, Lake Hawea Dam.
    Wanaka: 7am - Dawn Service on the edge of Lake Wanaka adjacent to the Town Centre.
     

    NORTH OTAGO
    Oamaru: 6.40am Dawn Service & 10.30am Main Service
    Alma: 7.15am
    Livingstone: 10.30am
    Maheno: 9.00am
    Hakataramea: 6.20am
    Kurow: 8.15am
    Otekaieke: 8.45am
    Duntroon: 9.15am
    Omarama: 11.00am
    Palmerston: 9.00am
    Dunback: 11.00am
    NO SERVICES: Pukeuri, Papakaio, Enfield, Awamoko/Georgetown, Hampden
     

    SOUTH OTAGO
    BALCLUTHA — 6.45am: Parade leaves Clutha District RSAl, heads to Cenotaph.
                                7.00am: Service at Cenotaph. If the weather is inclement, the service will be held at Leishman Funeral Services
    BENHAR — 10.00am: Service at Benhar Cenotaph
    CLINTON — 10.00am: Service at Clinton Community Centre
    DUNROBIN — 12.00 midday: Dunrobin War Memorial
    HERIOT — 7.00am: Heriot Community Centre
    KAITANGATA — 10.00am: Service at the Kaitangata Community Centre
    KAKA POINT — 12.00 midday: Service at Kaka Point War Memorial
    LAWRENCE — 7.30am: Service at Lawrence Peace Garden
    LOVELLS FLAT — 9.00am: Service at Lovells Flat Cenotaph, Station Road, Lowells Flat
    MILTON — 11.00am: Service at the Milton Cenotaph
    MILTON FAIRFAX CEMETERY — 7.30am: Laying of wreaths
    OWAKA — 10.00am: Service at Owaka Community Centre
    TAIERI MOUTH — 9.00am: Service at Taieri Beach Cemetery, Taieri Beach Road
    TAPANUI — 9.00am: Short Service at the Tapanui RSA
    WAREPA — 11.00am: Service at Warepa School
     
    Thank you to all our sponsors for ANZAC Day 2022:
    BROWN AND COPE 2002 LTD
    THE DUNEDIN RSA WELFARE TRUST
    DUNEDIN GOLDSMITHS LTD
    FRESH CHOICE GREEN ISLAND
    HEAVEN SENT PET CREMATIONS 2006
    THE FIREPLACE DUNEDIN
    RYLOCK OTAGO
    PW ENGINEERING
    GORDON ROAD VEHICLE SERVICES
    DELOITTE SERVICES LIMITED
    HARROW MOTOR BODY WORKS LIMITED
    DUNEDIN CITY MOTORS
    COOKE HOWLISON
    LUCAS & LUCAS
    NAYLOR LOVE LTD DUNEDIN
    KELLY PAINTING AND DECORATING
    DUNEDIN VALUATION
    DAVID REID HOMES-QUEENSTOWN
    BERRY & CO
    REGENT THEATRE TRUST OF OTAGO
    PGG WRIGHTSON REAL ESTATE
    ADHESION SEALING
    PROPERTY BROKERS OTAGO SOUTHLAND LTD
    MORNINGTON HEALTH CENTRE LTD
    TOTAL REALTY
    GS MCLAUCHLAN
    STONEWOOD HOMES DUNEDIN LTD
    PIANO SPECIALISTS
    POLSON HIGGS AND CO
    STEVE MOWAT BUILDING AND CONSTRUCTION
    ABURNS GLASS INDUSTRIES LIMITED
    ABC BUSINESS SALES
    BIRCHLEIGH MANAGEMENT LTD
    CUTLERS REAL ESTATE
    HIGHLAND REAL ESTATE GROUP
    HARVIE GREEN WYATT
    ONE AGENCY
    WARREN MARRINER
    L J HOOKER - DUNEDIN
    BROOKLANDS VILLAGE
    MARKHAMS CLARKE CRAW LTD
    GALLAWAY COOK ALLAN
    EDGEWATER RESORT
    SELECTRIX-WANAKA
    CENTRAL TRUSSES & FRAMES LTD
    SUMMIT FINANCIAL
    CENTRAL MEDICAL - OAMARU
    HARBOUR VIEW REST HOME
    CANTERBURY SPINNERS LTD
    FIRMAN JOINERY
    OAMARU SCAFFOLDING LTD
    DEAN & COLEMAN LAW
    ROHRBACH MEDICAL LTD
    OAMARU FUNERAL SERVICES
    GREAT SOUTHERN OAMARU
    THE ORCHID FLORIST LIMITED
    DAVID CLARK MP
    BOWKER MENSWEAR
    MERCY HOSPITAL
    SIMPLY FLOWERS
    SOUTH CARE REST HOME AND HOSPITAL
    CHATSFORD MANAGEMENT LTD
    MERIDIAN MALL LIMITED
    SUITS ON WALL ST
    OTAGO RUGBY FOOTBALL UNION
    URGENT PHARMACY
    THE OTAGO COMMUNITY TRUST
    BIKE IT NOW CLYDE
    DUNSTAN HOUSE
    MOLYNEUX MOTORS
    GRAHAM ELECTRICAL
    ROBBS GARAGE
    CENTRAL APPLIANCE PLUS
    MARTIN O'CONNOR AUTO SERVICES LTD
    ALEXANDRA NIGHT N DAY
    HIGHLANDS SCAFFOLDING LIMITED
    GODDESS
    TYRELAND ALEXANDRA
    OMAKAU AUTO CENTRE
    ALEXANDRA DISTRICT CLUB
    ROXBURGH SUPERVALUE
    BENCHMARK CONSTRUCTION LTD
    CEN ENG LTD
    FULTON HOGAN CENTRAL LTD
    L.J.  HOOKER  ALEXANDRA
    GENERAL ENGINEERING & SAFETY SUPPLIES
    ALEXANDRA TYRE CENTRE LTD
    DODD ZONE ACCOUNTING LTD
    FAT SALLYS
    WAITAKI DISTRICT COUNCIL
    ADVANTAGE TYRES
    WHITESTONE CONTRACTING LTD
    HOUSEKEEPERS DESIGN
    PETER KEOWN AUTOMOTIVES LTD
    CARAVAN CONNECTION
    OAMARU CLUB
    AMBLER CONTRACTING LTD
    WARRENS GARAGE
    BREEN CONSTRUCTION LTD
    G.W AND P.H. JENKINS
    PARKSIDE LIME
    BANKS AUTO ELECTRICAL
    KUROW HOTEL
    OAMARU VETERINARY CENTRE
    PRESENCE ON HARBOUR
    WAITAKI FLOORING FIRST
    THE BUSINESS HIVE
    MCKENZIE AND CO
    WATER FORCE
    NORTH OTAGO PASTORAL SERVICES
    WAIKOUAITI AUTO AND ENGINEERING
    ROSES GENERAL STORE
    R D PETROLEUM
    GOLDEN CENTRE
    AYERS SHOE REPAIRS
    GALLERY DE NOVO
    ANVIL ENGINEERS LTD
    ACTION ENGINEERING LTD
    MINTO TRADING TRUST
    MITCHELLS TAVERN
    AGE CONCERN OTAGO
    HOPE AND SONS
     