ANZAC DAY 2022 - Otago Services

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CENTRAL OTAGO & LAKES DISTRICT
Alexandra: 9.30am a wreath laying ceremony will be held at the Alexandra Cenotaph
Clyde: 8.00am a wreath laying ceremony will held at the Clyde Cenotaph
Omakau: 10am service at the Omakau Memorial Hall
Millers Flat: Teviot Road Monument 7.30am
Roxburgh: King George Memorial Park 9.00am. There will be a shortened format for the service this year.
Cromwell: 9.00am service at the Cromwell Cemetery
10.00am service at the Cromwell Cenotaph
Arrowtown: Anzac Day Remembrance Service Monday 25th April 2022, 10.30am at the Memorial on Soldiers Hill, Durham Street Arrowtown. Parade to assemble in the carpark at 10.15am. Due to covid restrictions there will be no service in the hall.
Maniototo: 6.30am Dawn service at the Ranfurly Cenotaph
10.30am Wreath laying service at the Kyeburn Cenotaph, following by family service
Queenstown: Dawn Service 6.30am Memorial Gates, Marine Parade.
Lake Hawea: 7am - Dawn Service on the Anzac Peninsula, Lake Hawea Dam.
Wanaka: 7am - Dawn Service on the edge of Lake Wanaka adjacent to the Town Centre.
NORTH OTAGO
Oamaru: 6.40am Dawn Service & 10.30am Main Service
Alma: 7.15am
Livingstone: 10.30am
Maheno: 9.00am
Hakataramea: 6.20am
Kurow: 8.15am
Otekaieke: 8.45am
Duntroon: 9.15am
Omarama: 11.00am
Palmerston: 9.00am
Dunback: 11.00am
NO SERVICES: Pukeuri, Papakaio, Enfield, Awamoko/Georgetown, Hampden
BROWN AND COPE 2002 LTD
THE DUNEDIN RSA WELFARE TRUST
DUNEDIN GOLDSMITHS LTD
FRESH CHOICE GREEN ISLAND
HEAVEN SENT PET CREMATIONS 2006
THE FIREPLACE DUNEDIN
RYLOCK OTAGO
PW ENGINEERING
GORDON ROAD VEHICLE SERVICES
DELOITTE SERVICES LIMITED
HARROW MOTOR BODY WORKS LIMITED
DUNEDIN CITY MOTORS
COOKE HOWLISON
LUCAS & LUCAS
NAYLOR LOVE LTD DUNEDIN
KELLY PAINTING AND DECORATING
DUNEDIN VALUATION
DAVID REID HOMES-QUEENSTOWN
BERRY & CO
REGENT THEATRE TRUST OF OTAGO
PGG WRIGHTSON REAL ESTATE
ADHESION SEALING
PROPERTY BROKERS OTAGO SOUTHLAND LTD
MORNINGTON HEALTH CENTRE LTD
TOTAL REALTY
GS MCLAUCHLAN
STONEWOOD HOMES DUNEDIN LTD
PIANO SPECIALISTS
POLSON HIGGS AND CO
STEVE MOWAT BUILDING AND CONSTRUCTION
ABURNS GLASS INDUSTRIES LIMITED
ABC BUSINESS SALES
BIRCHLEIGH MANAGEMENT LTD
CUTLERS REAL ESTATE
HIGHLAND REAL ESTATE GROUP
HARVIE GREEN WYATT
ONE AGENCY
WARREN MARRINER
L J HOOKER - DUNEDIN
BROOKLANDS VILLAGE
MARKHAMS CLARKE CRAW LTD
GALLAWAY COOK ALLAN
EDGEWATER RESORT
SELECTRIX-WANAKA
CENTRAL TRUSSES & FRAMES LTD
SUMMIT FINANCIAL
CENTRAL MEDICAL - OAMARU
HARBOUR VIEW REST HOME
CANTERBURY SPINNERS LTD
FIRMAN JOINERY
OAMARU SCAFFOLDING LTD
DEAN & COLEMAN LAW
ROHRBACH MEDICAL LTD
OAMARU FUNERAL SERVICES
GREAT SOUTHERN OAMARU
THE ORCHID FLORIST LIMITED
DAVID CLARK MP
BOWKER MENSWEAR
MERCY HOSPITAL
SIMPLY FLOWERS
SOUTH CARE REST HOME AND HOSPITAL
CHATSFORD MANAGEMENT LTD
MERIDIAN MALL LIMITED
SUITS ON WALL ST
OTAGO RUGBY FOOTBALL UNION
URGENT PHARMACY
THE OTAGO COMMUNITY TRUST
BIKE IT NOW CLYDE
DUNSTAN HOUSE
MOLYNEUX MOTORS
GRAHAM ELECTRICAL
ROBBS GARAGE
CENTRAL APPLIANCE PLUS
MARTIN O'CONNOR AUTO SERVICES LTD
ALEXANDRA NIGHT N DAY
HIGHLANDS SCAFFOLDING LIMITED
GODDESS
TYRELAND ALEXANDRA
OMAKAU AUTO CENTRE
ALEXANDRA DISTRICT CLUB
ROXBURGH SUPERVALUE
BENCHMARK CONSTRUCTION LTD
CEN ENG LTD
FULTON HOGAN CENTRAL LTD
L.J. HOOKER ALEXANDRA
GENERAL ENGINEERING & SAFETY SUPPLIES
ALEXANDRA TYRE CENTRE LTD
DODD ZONE ACCOUNTING LTD
FAT SALLYS
WAITAKI DISTRICT COUNCIL
ADVANTAGE TYRES
WHITESTONE CONTRACTING LTD
HOUSEKEEPERS DESIGN
PETER KEOWN AUTOMOTIVES LTD
CARAVAN CONNECTION
OAMARU CLUB
AMBLER CONTRACTING LTD
WARRENS GARAGE
BREEN CONSTRUCTION LTD
G.W AND P.H. JENKINS
PARKSIDE LIME
BANKS AUTO ELECTRICAL
KUROW HOTEL
OAMARU VETERINARY CENTRE
PRESENCE ON HARBOUR
WAITAKI FLOORING FIRST
THE BUSINESS HIVE
MCKENZIE AND CO
WATER FORCE
NORTH OTAGO PASTORAL SERVICES
WAIKOUAITI AUTO AND ENGINEERING
ROSES GENERAL STORE
R D PETROLEUM
GOLDEN CENTRE
AYERS SHOE REPAIRS
GALLERY DE NOVO
ANVIL ENGINEERS LTD
ACTION ENGINEERING LTD
MINTO TRADING TRUST
MITCHELLS TAVERN
AGE CONCERN OTAGO
HOPE AND SONS