    Kuma board member Clinton Chambers prepares for the Māori business network’s 20th anniversary...

    Expo to emphasise whānau in business

    A Māori-led business network hopes to bring a different kind of expo to Dunedin by broadening its scope to the whānau behind businesses.

    What's in a name?

    PHOTO: STEPHEN JAQUIERY

    Hawksbury, a small village on the site of the former Cherry Farm psychiatric hospital, rebranded with a historical name for nearby Waikouaiti.
