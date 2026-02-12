Opinion

    PHOTO: GETTY IMAGES

    SUBSCRIBER

    Murkiness continues

    It is disappointing more attention has not been paid to news New Zealand’s score on Transparency International’s Corruption Perception Index has fallen for the fourth year.

    SUBSCRIBER

    Superior to windward

    Canterbury entry Betty hauls wind during the Sanders Cup competition on Otago Harbour. — Otago...

    SUBSCRIBER

    Superior to windward

    Betty, the new Canterbury 14-footer, registered an easy victory in the third race for the Sanders Cup, sailed yesterday morning over a windward and leeward course on the Upper Harbour.

    SUBSCRIBER

    US athletes attract crowd

    Visiting United States athlete Lloyd Hahn wins the 440 yards (quarter mile; about 400m) handicap...

    SUBSCRIBER

    US athletes attract crowd

    It is seldom that champion athletes from overseas come this way, and so it was not surprising that a crowd of well over 3000 should be present at the Caledonian Ground on Saturday.

    SUBSCRIBER

    Above reproach

    Attorney-General Judith Collins. Photo: RNZ

    SUBSCRIBER

    Above reproach

    There is no doubt that soon-to-retire Cabinet minister Judith Collins is highly qualified for the role on the Law Commission, which she will soon take up.
    Read more