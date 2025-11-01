Opinion

    SUBSCRIBER

    Exhibition opened

    Schoolgirls watch as troops march past while Governor-General Sir Charles Fergusson takes the...

    SUBSCRIBER

    Exhibition opened

    At 20 minutes past 2 the 12th Field Battery, NZ Artillery, started firing a salute of 19 guns as the Governor-General, Sir Charles Fergusson, left his residence in London street for the Exhibition...

    In living memory

    PHOTO: ODT FILES

    In living memory

    Three tunnels in the bank beside Shore St were expected to be of special interest to a group of Māori from Taranaki who arrived  in Dunedin on Saturday, November 9, 1985.
    Read more