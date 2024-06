Sport listings

RUGBY

Premier grade: Kurow v Old Boys, Kurow, 2.30pm; Athletic Marist v Excelsior, WCS 5, 2.45pm; Maheno v Valley, Maheno, 2.45pm.

President’s grade: Athletic Marist v Excelsior, WCS 5, 1pm; Kurow v Old Boys, Kurow, 1pm. Union a bye.

1st XV: 12.45pm WBHS v KHS 2nd XV, Milner Park, 12.45pm; SKC v OBHS 2nd XV, SKC1, 12.45pm.

U16: SKC v WBHS Colts, SKC, 11am.

U14.5: SKC v WBHS Red, SKC, 11am.

JAB

11 & 12 years: Athletic Marist v Kurow/Twizel, WCCP 5, 11.30am; Valley/Maheno v Valley, WCS1, 11.30am.

9 & 10 years: Athletic Marist Turbos v Maheno, WCCP 6, 11.30am; Excelsior/Old Boys v Valley/Union, WCCP 2, 11.30am; Kurow v Twizel WCCP 3, 11.30am.

7 & 8 years: Maheno Green v Maheno Black, WCCP 3b, 10am; Twizel Crusaders v Excelsior 7/8s, WCCP 3a, 10am; Kurow Highlanders v Valley/Union, WCCP 9b, 10am; Valley v Kurow Matatu, WCCP 9a, 10am.

6 years: Twizel Rams v Union, WCCP 3d, 10.40am; Excelsior v Valley, WCCP 2d, 10.40am; Maheno v Kurow Stags, WCCP 2c, 10.40am.

5 years: Kurow Raptors v Maheno Green, WCCP 7a, 10.40am; Old Boys Rippas v Union, WCCP 7b, 10.40am; Maheno Black v Twizel Bulls, WCCP 8a, 10.40am; Excelsior 5s Rippa v Kurow Bisons, WCCP 8b, 10.40am; Valley 5s v Athletic Marist Quickrips, WCCP 3c, 10.40am. Athletic Marist Rippakids a bye.

HOCKEY

June 25, Kwisticks: OIS Blue v OIS Red, 3.45pm; Weston Tigers v Five Forks Red, 3.45pm; Five Forks Red v Glenavy Boomarangs, 4.45pm; Omarama Wranglers v OIS White, 4.45pm; Duntroon Blue v Papakaio Phoenix, 5.45pm; Duntroon Green v Weston Sharks, 5.45pm.

June 26, Ministicks: Pembroke Pythons v Glenavy Bluesticks, 3.30pm; Ardgowan Strikers v Fenwick Fireflies, 3.30pm; Weston Kiwis v Waimate Warriors, 4.05pm; Papakaio Pumas v Duntroon Purple, 4.05pm; Papakaio Pandas v Duntroon Yellow, 4.40pm.

Kiwisticks: Omarama Rebels v Glenavy Greensticks, 4.40pm; Papakaio Panthers v Duntroon Red, 5.15pm; Totara-Five Forks Speedsters v Totara-Ardgowan Strikers, 5.15pm; Waimate Dragons v Waimate Rangers, 5.50pm; Weston Bears v Fenwick Firebirds5.50pm; Pembroke Panthers v Fenwick Flames, 6.25pm; Weston Lions v Duntroon White, 6.25pm.

June 27. Men’s competition: Tainui Mathers v Tainui Peter Keown Autos, 6pm; Tainui David Ovens Building v Waitaki Boys 1st XI, 7.30pm.

June 29, Senior Mixed Competition: Pirata Blue v Shamrocks, 10.30am; SKC v WGHS Dev, 12pm; Pirata White v WBHS Dev, 1.30pm. WGHS 1st XI a bye.

Results

GOLF

North Otago Vets Golf

June 1, Stableford. Women. Barb Bain 29, Chris Weir 28.

Men. Kerry Stevens 40; Frank Plieger 39; Dave Ferguson 38; Les Weir 35; Phil Byrne 33, Kevin Legg 33.

Longest putt: Marty McNamara.

North Otago Golf Club

June 1, Medal. Senior: Bronwyn Gilchrist 74, Jessie Knight 74; Julia Knight 75; Di Cleveland 76.

Junior: Kelly Lough 72, Holly Nishimura 72; Trish Hollows 75, Helen Webster 75.

June 13. Stableford. Robbie Gilchrist 43; Alan Lindsay 37; Ray McNally 36; Neil McKenzie 35, Graham Mansfield 35; Warren Jamieson 34, Michael Bartlett 34, Robbie Breen 34, Noel Tither 34, Steve Johannis 34; Doug Morris 33.

June 15. Greenkeepers revenge Ambrose: Stephen and Blake Waby 55.8, Eugene Conradie and Jock Webster 56.2, Jim Vonder and Alan Sandri 57.6, John Avis, Josh Dalziel and Ray Devlin 64.9, Marty Davey and Rob Thomson 65.2, Steve Walker and Alan Brokenshire 65.6, Nathan and Kelly Lough 65.8, Doug Morris and Alan Lindsay 67.6.

Waitoa Park Golf Club

June 12. 4BBB medal. Mark Eastwood & Steve Brown 56, Don Gray & John Rawson 56; Kerry Stevens & Al Nicholson 57; Tony Woodbridge & Jason McCoy 58, Evan Dickie & Rowan Breen 58; Alan Martyn & Marty McNamara 59, Gordon Carter & Jason Little 59; Ray Walker & Hans Maartens 60, Warren Prescott & John Karaka 60.

June 15. Stableford. 0-14: Terry Thorpe 34, Phil Byrne 34; Peter Trusler 32, Al Nicholson 32; Kerry Stevens 31; Allan Latimer 30.

15+: John Rawson 38; Wayne Rickard 37, Jason McCoy 37; John Bole 36; Mark Eastwood 34, Tony Woodbridge 34, Dinesh 34; Dave Ferguson 32, Peter Miller 32, Scot Bremner 32, Jim Chisholm 32.

BOWLS

Meadowbank Community Stadium Bowls

May 27. Women’s interclub. M/B Jasmine M Watson 10, Awa Ladybirds R Oliver 29; Awa Butterflies A McDonald 11, M/B S McCaw 22; M/B Tulips A Blyth 22, Pats Brats P Robinson 11; M/B Lily D Breen 15, Otematata M McLaren 8.

May 28. Men’s interclub. Phnx Tigers J Smith 19, Otematata B Bolitho 14; Kurow I Willson 16, Phnx Lions G Brown 14; Waimate D Cotton 20, M/B Skoda P Wylie 11.

May 29. Mixed fours: 1st R Oliver, M Blyth, T Crane, Diane Mavor 32pts; 2nd T Growcott, J Bradfield, Doreen Mavor, A Willets 31 pts.

May 31. Men’s interclub: Hampden D Mills 15, Awamoa B Kingan 12; M/B Corvettes N Read 15, M/B Chevys T Growcott 9; M/B Rangers M Mcrlane 15, Maheno G Fisher 16.

June 4. Men’s interclub: Otematata E Stewart 10, M/B Chevy D Tonkin 21; Hampden D Mills 12, Waimate D Cotton 17; Kurow I Willson 15, Maheno G Fisher 15.

Mixed fours: 1st P Wylie, Mata Frankum, P Morgan, R Hay 33pts; 2nd A Blyth, M Blyth, C Lee, T Dalton 31pts.

June 7. Men’s interclub: M/B Rangers M McErlane 22, M/B Skoda P Morgan 16; Phnx Tigers J Smith 18, Phnx Lions G Brown 10; M/B Corvettes N Read 25, Awamoa T Wilson 10.

June 10. Women’s interclub. M/B Jasmine 18, M/B Lily D Breen 12; Pats Brats J Parker 14, M/B Poppy S Dunne 17; M/B A Blyth 9, Awa Ladybirds R Oliver 22; Awa Butterflies M Velenski 21, Otematata 11.

June 11. Men’s interclub. Kurow I Willson 12, Skoda P Wylie15; M/B Corvettes N Read 16, Waimate Athol 19; Otematata I McKay 20, Awamoa T Wilson 12.

June 12. Mixed fours: 1st I Mckay, M Blyth, H Turner, B Blakeley 33 pts; 2nd A Blyth, A Krukoff, R Bradfield, R Hay 27pts plus 9; 3rd J Bradfield, M Frankum, J Prebble, Diane Mavor 27pts plus 8.

June 14. Men’s interclub. Phnx Tigers R Forbes 28, B Chevy D Tonkin 10; Phnx Lions G Brown 20, Maheno G Fisher 9; M/B Rangers M McErlane 15, Hampden D Mills 16.

PETANQUE

Excelsior Petanque Club

June 16: J O’Sullivan and C Mc Lennan 5 wins; T Lemm and D Gardiner 4 wins, 1 loss; L Umbers and C Scott 3 wins, 2 losses; H Tonkin and D McLean 2, wins 3 losses; H Machin and J Brundell 1 win, 4 losses; S Tonkin and A Clarke 5 losses.