Otago University graduands, 1pm

DEGREES TO BE CONFERRED AND DIPLOMAS TO BE AWARDED IN PERSON

About 385 people will graduate in person from the University of Otago with qualifications in laboratory science, dentistry and physiotherapy in a ceremony at the Dunedin Town Hall at 1pm today. A further 34 will graduate in absentia.

Doctor of Philosophy

Priyanthi Chandravarnan, Xiaoxuan Deng, Sarah Margaret Walker.

Doctor of Clinical Dentistry

Omar Barakat: Periodontology, Shayden Michael Karanema Bell: Endodontics, Zoe Mackay Berryman: Orthodontics, Esther Chia Ling Cheong: Orthodontics, Zaid Dohan: Endodontics, Liangwen Hu: Orthodontics, Yinglu Jiang: Orthodontics, Aiswarya Kovanur Kesava: Paediatric Dentistry, Jonathan James Martin: Periodontology, Steven James McKinstry: Oral Surgery, Muhammad Aiman Bin Mohd Nizar: Oral Pathology, Rebecca Louise Phemister: Periodontology, Peter Sese: Oral Surgery, Gongrui Sun: Endodontics.

Saffron Rose Cunneen Wilson (endorsed in Primary Education).

Bachelor of Commerce

Anna Sophie Browning.

Bachelor of Biomedical Sciences

Bridie Rose Shelton.

Master of Medical Laboratory Science

Dale Thomas Stanners, credit.

Bachelor of Medical Laboratory Science with Honours

Francis Anthony Umali Costas, first class, Matthew Nathan Cresswell, first class, Elizabeth May Laven, first class, Ella Nicole Mycock, first class, Andrew Norgate, first class, Kimberly Jinelle Pinto, first class, Samantha McKenzie Ponder, first class, Abbie Grace Graham Sommerville, first class, Cathy Sun, first class, Theresa Winckler, first class.

Bachelor of Medical Laboratory Science

Sophia Kim Barlow, credit, Khrystine Angelique Garcia Carullo, distinction, I-Wah Claire Chan, credit, Tristan Christopher Philip Cherrill, distinction, Enoch Shean-Fa Chin, distinction, Sooin Choi, credit, Maria Isabela Kanni Costas, credit, Alice Hannah Doney, credit, Jessica Marie Evans, distinction, Senumi Pasansi Gunawickrama, distinction, Olivia Susan Hurnard, credit, Jan Marie Ytac Janerol, distinction, Noramon Jungsakul, credit, Patrick Bryce Kane, credit, Elinor Faith McAuley, credit, Karla Mathilde Rades, distinction, Tegan Jessie Pasley Rutherford, distinction, Amelia Zoe Scott, credit, Kirushni Suthakaran, credit, Imogen Ruby Taylor, distinction, Alan Uthup, distinction, Anna Jacqueline Welch, credit, Carly Fay Williams, distinction, Altha Prima Ciza Palafox Zamora.

Bachelor of Dental Surgery with Honours

Buthaina Zahran Saif Al Kindi, first class, Zinah Awbi, first class, Daniel Ryan Clemens, first class, Kristen Alice Laing, first class, Loh Kai Hong Matthew, first class, Alyssa Jade Shelton, first class, Jasmina Singh, first class, Abigail Dawn Thompson, first class, Stephanie Ung, first class.

Bachelor of Dental Surgery

Gemma Rose Adams, distinction, Abdul Rahman Ahmadi, distinction, Rafi Ahmadi, credit, Mohannad M A M Aladsani, credit, Ahmad F M A Alenezi, credit, Zainab T A M Alfoudari, credit, Al-Muaayad Salim Rashid Al-Maqbali, distinction, Adrita Tasmia Arif, credit, Beth Caitlin Bennet, distinction, Stephanie I-Jeh Chan, distinction, Yong Xin Chang, distinction, Victoria Chen, distinction, Xiao Ting Chen, credit, Ella Grace Chibnall, distinction, Tim Choi, credit, Yan Teng Chow, credit, Xing Yee Chua, distinction, Nikki Rose Coltellaro, distinction, Hamish Ryuma Crabb, credit, Daisy Adeline Cumberland, distinction, Georgina Grace Currie, credit, Kun Du, distinction, Grace Adrienne Francois, distinction, Sophie Caroline Gaudin, distinction, Fatimah B GH Q Ghuloum, distinction, Jamie Jana Gian, distinction, Sophie Rachel Gibbons, distinction, Elvira Claudia Ham, distinction, Sonia Hua, distinction, Tsz-Han Hung, distinction, Sarah Ibrahim, distinction, Breanna Mooi Meisje Jansen, distinction, Yeojin Kim, credit, Shivaani Kokula Krishnan, distinction, Inza Kritzinger, distinction, Abigil Jia-You Lai, distinction, Cynthia Jie Ying Lau, distinction, Jiwoo Lee, credit, Jungmin Lee, credit, Weei Yee Lee, distinction, Wei Song Lee, distinction, Michael Alexander Le Pine-Day, distinction, Yan Kang Lim, credit, Cindy Meiting Liu, distinction, Yu Nam Lo, distinction, Faeamani Lokotui, credit, Vivianne Win Yenn Loo, credit, Isabela Vivencia Goh Manzano, credit, Ella Maree McDonald, credit, Burton Aurelius Meffan, credit, Raina Grace Mitchell, distinction, Gabrielle Teuila Sialei Muao, distinction, Nathanael Lim Wei Shen, credit, Ruquia Fatima Nayyer, distinction, Liam Mingko Nelson, credit, Li Anne Ng, distinction, Nichakarn Nivatvongs, credit, Lucy Elizabeth Nightingale O'Connor, distinction, Rachel Indira Page, distinction, Polina Plaksina, distinction, Vengkat Raman Radhakrishnan, credit, Adam James Richardson, credit, Luther Brahmson Rossouw, credit, Jordan Anh Ryan-Kidd, credit, Mohammad M Y F Salmeen, credit, Mitchell Alexander Sammut, credit, Sayed Mohammad S E S A S E Sayed Ebrahim, distinction, Robin Singh Sejwal, credit, Yunqi Shen, Choon Meng Sia, credit, Amy Renee Jane Simmons, distinction, Phoebe Rose Skinner, distinction, Jinao Charlotte Sun, credit, Fang Ying Tan, credit, Vicky Tjhang, credit, Kevin Tran, distinction, Francesca Maria Olivia Treuren, distinction, Ruby Heleini Sina Tukia, credit, Rebecca Mary Weastell, distinction, Hannah Sarah Wilson, credit, Chee Hong Wong, credit, Khai Xi Woon, credit, Thomas Haoyu Ye, credit, Joshua Aaron Young, distinction, Mohammad Hasan Mohammad S Zaman, distinction, Qilong Zhou, distinction.

Master of Dentistry

Matías Antonio Andrade Villalobos (endorsed in Aesthetic Dentistry), distinction.

Bachelor of Dental Technology

Al Aziza Rashid Said Al Kalbani, Shama Mohammed Khalfan Al Qaidi, Yanhong Liu, Jessica Taylor McNaughten, Reeya Patel, Mimi Sadrolodabai, Prapitchaya Saimule, Hannah Shahin, Odessa Joi Wilson, Vincent Ye, Samara Johanna Mary Zegwaard, Eric Zhang, Xinyi Zhou.

Bachelor of Oral Health

Mahdieh Ahmadi, Waed Aldawahrah, Al Julanda Jaifar Mohamed Al-Maawali, Aseel Ahmed Salim Al Mandhari, Indianna Stella Alsop, Da-Eun Baek, Ruby Elizabeth Baxter, Corrina Frances Beel, Hamish Alexander Bone, Maddison-Jean Cathcart, Nianzhi Chang, Ruoling Chen, Emma Jane Connell, Siobhan Eleanor Crozier, Simone Anne Davie, Cassandra Lee Dow, Yazan Rassem El Fares, Trinity Antonia Arihia Frater, Komalkarishma Goundar, Nicole Georgina Greig, Jacqueline Zhen Ling Hu, Te Maia Caroline Isabel Johnson-Watson, Seoyoung Jung, Madeleine Antonia Kathro, Lydia Keoghan, Minseo Kim, Sarah Kim, Yong Joon Kim, Beth Maree Kirkpatrick, Abhishek Kumar, Priyanka Ashni Kumar, Preeya Lallu, Seohyun Lee, Seojin Lee, Jessica Lin, Sara Qasim H Majeed, Brooke Imogen Mathewson, Vivienne Mae McGregor, Clem Esme McIntosh-Oakley, Sarah Marie McLeish, Portiya Renae Melville, Ahna Libby Norman, Charlotte Helena Rose Petrie, Caitlyn Zhenhui Piao, Tyla Kate Roe, Lauren Aimee Rossiter, Arunima Sahu, Amarise En-Hui Seet, Ruby Ruyi Shi, Hannah Kaye Sutton, Alexis Charlette Tapnio, Tabea Ganga Ulrich, Dylan Andreas Teake Vanuffelen, Sherry Wang, Charlotte Maria Wheeler.

Master of Physiotherapy

Bronwyn Louise Prestage (endorsed in Sports Physiotherapy), distinction, Rosemary Nancy Tait (endorsed in Orthopaedic Manipulative Therapy), distinction, Yimeng Wang (endorsed in Orthopaedic Manipulative Therapy), distinction.

Bachelor of Physiotherapy with Honours

Roisin Jane Anderson, first class, Michael William Culling, first class, Nishan Paul John, first class, Zack Aaron Knight-Devlin, first class, Brylee Paige Orpwood, first class, Mikayla Amy Swan, first class, Toni Lisette Thomas, first class, Hannah Clare van Kampen, first class, Katrina Widmaier-Waurechen, first class.

Bachelor of Physiotherapy

Timothy Brett Adams, distinction, Emily Anne Allan, distinction, Michael Karl Appert, credit, Juliette Mae Auffray-Baude, credit, Mawgan Roy Bailey, credit, Xavier Michael Louden Bell, credit, Lucy Grace Bennetts, credit, Simon Alexander Brass, credit, Gemma Louise Brock, distinction, Joel Paterson Brosnan, distinction, Tori-Lee Violet Rebecca Brown, credit, Leah Julia Bullock-Lindegger, distinction, Poppy Rae Campbell, credit, Harry Peter Coleman, credit, Abby-Leigh Collier, distinction, Ryan Maxwell Collins, credit, Divnesh Dipesh Dayal, credit, Jessica Linda Bryce Drake, distinction, Mahmoud Shady Mahmoud Ibrahim Elfayomi, credit, Shengxun Timothy Er, credit, Marina Ruth Ferguson, credit, Leah Ashleigh Friend, distinction, Maddison Jayne Fuller, distinction, Xanthe Rose Furkert, credit, Sian Rose Gerard, credit, Nina Rosharn Gibbs, credit, Hamish Crawford Gibson, distinction, Cobra Charles Graham, distinction, Ryan Tony Greig, distinction, Kimberley Louise Grimes, credit, Tyler Cheyenne Grossett, credit, Brodyn Anthony Hall, credit, Emma Jessica Hanson, distinction, Alice Josephina Harrison, credit, Kiardyn Jesse Hatch, Audrey Jessie Hayes, credit, Casey Samuel Hearn, Maria Lorna Hendry, distinction, Robin James William Hodson-Seel, credit, Emily Jean Horn, credit, Jack Michael Ifield, credit, Tyra Betty Louise Jamieson, distinction, Min Jay Jeon, credit, Olivia Jayde Jordan, distinction, Dana Rose Kalasih, distinction, Hamish Patrick Carter Keenan, credit, Ihaia Joshua Taitoko Kendrew, distinction, Sophia Joy Kersten, credit, Poppy May Khouri Kilworth, distinction, Ileana Elizabeth Lameta, Olivia Mary Leach, credit, Daniel Lee, credit, Ji Him Justin Leung, credit, Adriana Eva Lipinski, credit, Yaxin Lu, credit, Seajay Nicole MacDermott, distinction, Arielle May Mackie, credit, Skye Harriet Ellis MacLeod, credit, Tamara Paige Marshall, distinction, Anna Mary Martin, credit, Case Mastny-Jensen, distinction, Emma Kate McColl, distinction, Libby Margaret McDonald, credit, Briar Courtney McKenzie, distinction, Abby Carey-Ann McMullan, distinction, Laura Kate Mercer, distinction, Annie Rose Metcalfe, distinction, Henry James McHardy Moir, credit, Lily Alexandra Jane Molloy, credit, Patrick Colin Neal, credit, Zhen Nie, Grace Emma Northern, distinction, Caitlin Ellen O'Connell, credit, Thomas Craig Oldham, credit, Samuel James Awatea O'Meara, Angeline Hui Sian Ong, credit, John Michael Iquin Paca, credit, Emma Marie Paul, distinction, Marie Elizabeth Peart, credit, Elora Ana Peters, distinction, Kelly Brook Prangley, distinction, Amandeep Kaur Riar, Shaun Richard Rooney, credit, Lauren Helen Scott, distinction, Ruqayah Scott-Paul, credit, Breana Alice Smith, credit, Cameron Stewart Smith, credit, Emma Louise Smith, distinction, Meg Bella Smith, distinction, Madeleine Gray Stead, credit, Victoria Louise Sterritt, credit, Ailish Rose Fitzsimons Sullivan, distinction, Hyuma Takeuchi, credit, Paul Yuji Tang, credit, Lucas Metuisela Taumoepeau, credit, Sophie Ella Thompson, distinction, Riley Glenn Tibbitts, credit, Benjamin Clay Timmings, distinction, Georgia Lily Tiro, credit, Annika Chiara Tissies, credit, Noah Joshua Toole, distinction, Xann Elijah Celzo Velasco, credit, Renz Arvee Soledad Vidanes, Rhianna Fleur Waller, distinction, Katie Louise Westerlund-Perry, credit, Isaac Ellis Whiteley, credit, Jemimah Rose-Elizabeth Wilson, distinction, Max Neville Wong, distinction, Ryan Daniel Woodhouse, credit, Charlotte Christina Worley, distinction, Leo Zhang, credit.

Postgraduate Diploma in Clinical Dental Technology

Runzi Cao, distinction, Kevin Huang, distinction, Tomomi Imaizumi, credit, Veronica Zei Consumido Kagaoan, distinction, Lok Yi Lam, credit, Pui Ka Jasmine Yam, distinction.

Postgraduate Diploma in Physiotherapy

Toni-Marie Blythen (endorsed in Orthopaedic Manipulative Therapy), distinction, Jessica Ann Fernandes (endorsed in Neurorehabilitation).

Diploma for Graduates

Mark Geoffrey Olsen Procter (endorsed in Energy Management).

DEGREES TO BE CONFERRED AND DIPLOMAS TO BE AWARDED IN ABSENTIA

Doctor of Philosophy

Patricia Louise Whitfield.

Master of Medical Laboratory Science

Hanlin Chen, distinction.

Bachelor of Medical Laboratory Science

Pallak Bhatnagar, credit, Yufei Diao, distinction, Felicity Inez George, credit, Chongyuan Li, credit, Divya Satishkumar Patel, distinction, Ruoling Xiao, distinction, Xintong Zhang, distinction.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

Tara Cleverley, Oliver Alex McCullough.

Bachelor of Dental Surgery with Honours

Laith Matar Salim Al Balushi, first class.

Bachelor of Dental Technology

Hussam Jaber.

Master of Physiotherapy

Paul Robert Stainthorpe (endorsed in Sports Physiotherapy), distinction.

Bachelor of Physiotherapy

Youngwoong Cho, credit, Joshua Kai Yang Trisnandi, credit.

Postgraduate Diploma in Medical Laboratory Science

Cathy Jia Chen, distinction, Kahla Tyson, distinction.

Postgraduate Diploma in Child Health

Sean Grant Aitchison, credit, Michael John Richard Catterall, Caitlyn Helen Cunningham-Tisdall, credit, Madison Grace Hutton, credit, Seohyun Kim, Justine Elizabeth Paddison, credit.

Postgraduate Diploma in Obstetrics and Medical Gynaecology

Sheharazade Kamila Mihlar, Charlotte Mary Skelton.

Postgraduate Diploma in Public Health

William Lawson Frost (endorsed in Epidemiology), distinction, Andrew Julian Leighs, distinction.

Postgraduate Diploma in Clinical Dentistry

Alexandra Jessie France: Oral Surgery, distinction.

Postgraduate Diploma in Clinical Dental Technology

Chun Guo, distinction, Samantha Joan Mei Yung Khaw, distinction, Seoin Lee, Chae-Yeon Park, credit.

Postgraduate Diploma in Physiotherapy

Sophie Louise Martin (endorsed in Sports Physiotherapy), credit.