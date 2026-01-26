Opinion

    Start of the first Sanders Cup yacht race, Otago Harbour. — Otago Witness, 2.3.1926

    SUBSCRIBER

    Auckland yacht cruises to win

    Avalon, the new Auckland 14-footer, registered an easy victory in the first race of the 1926 Sanders Cup contest, sailed on Otago Harbour yesterday morning.

    SUBSCRIBER

    Above reproach

    Attorney-General Judith Collins. Photo: RNZ

    SUBSCRIBER

    Above reproach

    There is no doubt that soon-to-retire Cabinet minister Judith Collins is highly qualified for the role on the Law Commission, which she will soon take up.

    SUBSCRIBER

    Community win

    Dunedin city councillor Sophie Barker. PHOTO: GREGOR RICHARDSON

    SUBSCRIBER

    Community win

    Community groups will be pleased at the Dunedin City Council’s decision to reinstate the grants sub-committee, but the decision is not a good look for council unity.

    SUBSCRIBER

    Lenglen overcomes Wills

    Suzanne Lenglen ready to drive (left) and shaking hands with Helen Wills after defeating her 6-3,...

    SUBSCRIBER

    Lenglen overcomes Wills

    Cannes, February 16 (received February 17, at 5.5pm): The score in the match between Mademoiselle Lenglen and Miss Helen Wills was 6-3, 8-6, in favour of the former.

    SUBSCRIBER

    Go with the Flo

    Thousands of students party on Leith St on the Saturday night between Flat O Week and Orientation...

    SUBSCRIBER

    Go with the Flo

    While for most of Dunedin the usual post-holiday routines of work and school are now back in full swing, in the north end of town the work year is just starting.
    Read more