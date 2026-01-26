SUBSCRIBER
Auckland yacht cruises to win
Avalon, the new Auckland 14-footer, registered an easy victory in the first race of the 1926 Sanders Cup contest, sailed on Otago Harbour yesterday morning.
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER
SUBSCRIBER