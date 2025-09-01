100 years ago

    Garden party at Mrs Arthur Hudson’s residence to raise funds for the St Kilda Kindergarten. —...

    SUBSCRIBER

    £40 raised for kindergarten

    Mrs Arthur Hudson gave a delightful garden party at her residence, Musselburgh Rise, on Saturday afternoon last.

    SUBSCRIBER

    A burst of colour

    A painting of the Great Dome at the New Zealand and South Seas Exhibition, Dunedin, reproduced in...

    SUBSCRIBER

    A burst of colour

    To-day the Otago Witness Annual makes a welcome reappearance, and is in all respects worthy of comparison with the best publications of its kind.

    SUBSCRIBER

    Laundry shed in hot water

    Mud and steam erupt in Rotorua on the site of Mr R. Simpson's wash-house, destroyed by a new...

    SUBSCRIBER

    Laundry shed in hot water

    Rotorua: A new geyser which developed destructive tendencies the other day and destroyed Mr K. Simpson’s washhouse near the Utahina Bridge, had a brief but spectacular career.

    SUBSCRIBER

    Lost leopard found drowned

    Four Aucklanders pose with a drowned leopard, earlier escaped from a zoo, found at St Heliers. —...

    SUBSCRIBER

    Lost leopard found drowned

    Auckland, October 11: The alarms and excursions regarding the female leopard which escaped from the Zoo on September 16 were ended today when the beast was found drowned in Lady Bay, near St Heliers.

    SUBSCRIBER

    Coleridge search continues

    Lake Coleridge township, housing hydro-electricity workers on the bank of the Rakaia River,...

    SUBSCRIBER

    Coleridge search continues

    Christchurch, October 6: The search for the bodies of the three men killed in the Lake Coleridge tunnel disaster is being kept up unceasingly, and the new drive is expected to be completed tonight.

    SUBSCRIBER

    Five tunnellers trapped

    Tunnellers work at the collapsed face of No 2 tunnel at the Lake Coleridge hydro-electric project...

    SUBSCRIBER

    Five tunnellers trapped

    Christchurch, October 2: Five men were entombed by a fall of earth at the outlet end of a tunnel in the course of excavation work at Lake Coleridge at 6.45am to-day.

    SUBSCRIBER

    Board thwarts council plot

    A terrace of houses remains intact on Harrow St, near Hanover St, as the city council seeks to...

    SUBSCRIBER

    Board thwarts council plot

    At yesterday’s meeting of the Otago Harbour Board the Chairman (Mr L. Loudon), with the aid of a plan, explained the position regarding a triangular piece of land at the intersection of Harrow and Hanover streets, leased by the executors of the late George Morgan.
    Read more