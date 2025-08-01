100 years ago

    Private Bill Clark visits murdered WW1 comrade Lance-corporal Cyril Cromar’s grave in Cologne,...

    SUBSCRIBER

    NZ soldier’s journey to court

    London, July 29: Events moved very rapidly with Mr W.O. Clark when he reached London en route to Cologne to give evidence in connection with the death of Cyril Cromar.

    SUBSCRIBER

    100 years ago

    The winter garden at Dunedin Botanic Garden under snow. - Otago Witness, 15.9.1925&nbsp; &nbsp...

    SUBSCRIBER

    100 years ago

    On Saturday afternoon a few eddying flakes of snow were to be seen, but they had passed away by evening.

    SUBSCRIBER

    Kiwi sheep on OE

    Corriedale sheep, developed and bred in New Zealand, are exercised while under quarantine in...

    SUBSCRIBER

    Kiwi sheep on OE

    An interesting and unique shipment which reached Britain’s shores last week was the consignment of six Corriedales (two shearling rams and four ewe hoggets) from Wellington, New Zealand.

    SUBSCRIBER

    Deserved win for NSW

    The Otago-Southland combined rugby team who played visitors New South Wales. — Otago Witness, 8.9...

    SUBSCRIBER

    Deserved win for NSW

    The match between an Otago-Southland team and New South Wales was played at Carisbrook on Saturday in dull weather before an attendance of about 7000 persons.

    SUBSCRIBER

    Rail services sped up

    The express leaves Dunedin Railway Station for Christchurch. — Otago Witness, 21.7.1925

    SUBSCRIBER

    Rail services sped up

    The Christchurch-Invercargill expresses, Christchurch-Dunedin, and Dunedin-Invercargill mail trains have been accelerated, the time of the journey being reduced in the case of the longer-distance...

    SUBSCRIBER

    On this rock

    SUBSCRIBER

    On this rock

    There was a very large number at the site of the new Presbyterian church at Awamoko on Friday last, the occasion being the laying of the foundation stone.

    SUBSCRIBER

    US fleet missed by many

    US Navy destroyer tender USS Melville departs from the Dunedin wharf farewelled by thousands of...

    SUBSCRIBER

    US fleet missed by many

    Under grey skies, but in fine weather and mild for the season of the year, the visit of a section of the United States fleet to Dunedin drew to a close yesterday afternoon.

    SUBSCRIBER

    US sailors play ball

    US Navy destroyer crews demonstrate baseball to Dunedin spectators at Carisbrook on August 17,...

    SUBSCRIBER

    US sailors play ball

    Not as many as might have been expected seized the opportunity of witnessing an exhibition of the great American national game of baseball at Carisbrook yesterday afternoon.

    SUBSCRIBER

    Dunedin sky lit up

    A searchlight display by visiting US Navy warships in Otago Harbour. — Otago Witness, 25.8.1925

    SUBSCRIBER

    Dunedin sky lit up

    It is a week to-day since Dunedin gave its first welcome to the 15 vessels that comprise its contingent of the American fleet now in New Zealand, and each day of that week has seen an increase of...
    Read more