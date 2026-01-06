Opinion

    Prime Minister Christopher Luxon speaks to media following Luxon's State of the Nation address in...

    Everything is awesome. Or not.

    A sure sign of the political year beginning is party leaders arising from their holiday slumbers to deliver that hardy annual, the "state of the nation" address.

    SUBSCRIBER

    Animals killed for food

    A display of South Otago lamb at Whiteley’s department store, London. Otago Witness, 1.12.1925

    SUBSCRIBER

    Animals killed for food

    To the editor: Sir, I sat at the SPCA conference the other day and listened to the discussions, and what struck me most forcibly was that in discussing means of slaughtering animals by a body of...

    In living memory

    Photo: ODT files

    In living memory

    At nearly $200 a bottle in 1986, Chateau Petrus is a steal — if, like the Dunedin Winelovers Club, you have $2000 to splash around. 
    Read more