100 years ago

    Lake Manapouri, potential energy supply. — Otago Witness, 9.3.1926

    ‘Uh oh,’ said the fantail

    Visitors who have recently travelled over the track from Lake Manapouri to Doubtful Sound report that the party of surveyors which is engaged there by the Public Works Department  to ascertain...

    Having a grand old time

    A white-haired old lady sat in her invalid’s chair in the Grand Court at the Exhibition listening intently to the music of the Argyll and Sutherland Highlanders’ Band.

    Pupils from Arowhenua Native School, at Temuka, perform at the New Zealand and South Seas...

    A special attraction in the Education Court last evening at the Exhibition was an enjoyable Native concert given by the Maori children of the Arowhenua School, Temuka.

    Woodstock’s Finality, a Jersey cow which returned 75 pounds of butterfat in the month of November...

    The cow is simply an organic engine for manufacturing milk, and like the steam engine, she must be supplied in the first with fuel or fodder to create energy sufficient to move her own body from...

    Terrace End railway crossing, Palmerston North, where timbers were placed in the path of an...

    Palmerston North, March 9: What appears to have been a dastardly attempt to wreck the north-bound Limited Express was made last night, when an obstruction consisting of beams from cattle stops was...

    Railway level crossing safety: a Canadian railway poster depicts the Grim Reaper. — Otago Witness...

    In a statement covering efforts to minimise the dangers of level crossings, the Secretary of the Railways Board said that it was impossible to eliminate them all on account of the cost.

    Fourth annual New Zealand Rotary Clubs’ conference, held in Dunedin. — Otago Witness, 16.3.1926

    The inaugural gathering in connection with the New Zealand Rotary Clubs’ Conference was held in the Allen Hall last evening, when some 500 rotarians, their wives and daughters, were present.

    The Italian dirigible Norge, also called N.1, in which polar explorer Roald Amundsen is to...

    Captain Amundsen is confident of passing over the North Pole in an Italian dirigible of the semi-rigid type from Spitzbergen to Point Barrow, Alaska, in May.
