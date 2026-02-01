100 years ago

    Burkeyje Sylvia Posch, owned by H. North and Sons, of Omimi, claimed the title "the greatest...

    The Rosevale Stud is famous for being the home of Burkeyje Sylvia Posch, now recognised as the greatest cow in the world.

    Railway level crossing safety: a Canadian railway poster depicts the Grim Reaper. — Otago Witness...

    In a statement covering efforts to minimise the dangers of level crossings, the Secretary of the Railways Board said that it was impossible to eliminate them all on account of the cost.

    Fourth annual New Zealand Rotary Clubs’ conference, held in Dunedin. — Otago Witness, 16.3.1926

    The inaugural gathering in connection with the New Zealand Rotary Clubs’ Conference was held in the Allen Hall last evening, when some 500 rotarians, their wives and daughters, were present.

    The Italian dirigible Norge, also called N.1, in which polar explorer Roald Amundsen is to...

    Captain Amundsen is confident of passing over the North Pole in an Italian dirigible of the semi-rigid type from Spitzbergen to Point Barrow, Alaska, in May.

    Auckland's Avalon (right) rounds the last mark to win the fourth Sanders Cup race from Canterbury...

    Avalon, the Auckland champion 14-footer, registered her second victory in the 1926 Sanders Cup contest by winning the fourth race after a close and exciting contest with Betty, the Canterbury...

    Canterbury entry Betty hauls wind during the Sanders Cup competition on Otago Harbour. — Otago...

    Betty, the new Canterbury 14-footer, registered an easy victory in the third race for the Sanders Cup, sailed yesterday morning over a windward and leeward course on the Upper Harbour.

    Visiting United States athlete Lloyd Hahn wins the 440 yards (quarter mile; about 400m) handicap...

    It is seldom that champion athletes from overseas come this way, and so it was not surprising that a crowd of well over 3000 should be present at the Caledonian Ground on Saturday.

    Suzanne Lenglen ready to drive (left) and shaking hands with Helen Wills after defeating her 6-3,...

    Cannes, February 16 (received February 17, at 5.5pm): The score in the match between Mademoiselle Lenglen and Miss Helen Wills was 6-3, 8-6, in favour of the former.

    Port Chalmers, viewed from the Robert Falcon Scott monument looking towards Portobello. — Otago...

    At the monthly meeting of the Port Chalmers Council, the Works Committee reported that the principal work of the past three weeks had been the new concrete channel in George St.
