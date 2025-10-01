Opinion

    Yanking down hard on the lever

    To the delight of mortgage holders, but not so much of bank savers, the Reserve Bank on Wednesday pulled down hard on its largest economic lever, the Official Cash Rate.

    Local Government Minister Simeon Brown: " We want councils in regions to be working together"....

    Ignoring advice costly

    The revelation the government repeatedly ignored warnings from Treasury about the cost of the proposed new medical school at Waikato highlights the government’s confused attitude to spending.

    PHOTO: GETTY IMAGES

    Democracy inaction

    It is easy to be cynical about the democratic process: jokes range from "no matter who you vote for a politician always wins" to "don’t vote, it only encourages them."
