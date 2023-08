University of Otago graduands, 4pm ceremony

A previous University of Otago graduation parade makes its way along George St. PHOTO: PETER MCINTOSH

About 250 people will graduate in person from the University of Otago with qualifications in science, applied science, medicine, denistry, medical laboratory science, pharmacy, physiotherapy and radiation therapy in a ceremony at the Dunedin Town Hall at 4pm today. A further 227 will graduate in absentia.

DEGREES TO BE CONFERRED AND DIPLOMAS TO BE AWARDED IN PERSON

Doctor of Philosophy and Postgraduate Diploma in Clinical Psychology

Tessa Kathleen Gillies Goldsmith.

Doctor of Philosophy

Motia Gulshan Ara, Ben Beaglehole, Alexandra Nicoleta Boix De Jesus,Olivia Margaret Ruth Buchanan, Ravneel Rajneel Chand, Aimee Jayne Chu, Daniela de Angeli Dutra, Emma Alice Deeney, Elizabeth Ann Dovenberg, Michael John Dunnet, Lucy Emma Elkin, Alicia Johnelle Emerson, Louise Joan Fangupo, Nicholas Jordan Foster, Annabelle Lucy Greenwood, Andrew Richard Hopkins, Shuangyao Huang, Kyung Ho Jang, Ping Siu Kee, Lisa Jean Kremer, Liam George Le Lievre, Daniel Hugh Mac Manus, Nicola Margaret McKenzie, Sarah Ruth Anne McQueen, Kirill Misiiuk, Ngahuia Susannah Te Riunui Mita, Yasmin Jemma Nouri, Namratha Narasimha Pai, Terina Grace Raureti, Cameron James Reddington, Maren Elisabeth Richter, Begoña del Pilar Ruiz Conrads, Maria Saito Benz, Halima Sadiya Amanullah Samiullah, Emily Jane Scott, Tri Nisa Widyastuti, Andrew David Wilson.

Master of Science

Rhiannon Holly Adams: Biochemistry, distinction, Jade Angel Kay Christiansen: Zoology, distinction, Timothy Hugh Currie: Marine Science, distinction, Stephanie Verneytha Dike: Human Nutrition, credit, Katherine Frances Fenton: Marine Science, distinction, Harry Alex West Fraser: Psychology, distinction, Finn Carlin Gadsby: Environmental Management, distinction, Hannah Eden Goh: Psychology, distinction, Täve Kennett Grabenheinrich: Pharmacology, distinction, Kristina Christie Jardine: Biochemistry, credit, Courtney Ashlee Johnston: Food Science, distinction, Gracie Caroline Kroos: Genetics, distinction, Jamieson Hughes Paul: Neuroscience, distinction, Aleida Maria Kleinsman Powell: Energy Science and Technology, distinction, Finnian John Blaauw Smith: Physics, distinction, Matigan Jane Blaauw Smith: Microbiology, distinction, Zachary David Tillett: Biochemistry, distinction.

Bachelor of Science with Honours and Bachelor of Science

Jenna Gawn: Bachelor of Science Honours: Psychology, first class.

Bachelor of Science with Honours

Hamish David Grant Gilmour: Pharmacology, first class,Bayley Maree Knofflock: Genetics, first class,Jessica Catherine Paull: Botany, first class.

Bachelor of Science

Ahmed Saleh Nasser Al Rashdi, Matias Alistair BirabenClough, Daniel Bohinc, Kia Booth, Bryn Austin Boyes, Zitao Cai, Rosalie Helen Ringland Cook, Hunter Guy Davies, Isaac Daniel James Davies, Caitlin Mia Deans, Heshan Dinushke De Silva, Harry Johan De Witte,

Liana Marie Douglas, Samara Anna Francisca D'Souza, Cian Saan Dunwoody, Faiqa Fatima, Maya Fier, Morgan Jane Forrester, Brin Troy Griffiths, Bronte Morgan Hall, Keegan James Hall, Kate Sarah Harvey, Bianca Chelsea Hayes, Oliver David Hayward, Nicole Louise Millar Heaton, Jack Richardson Heikell, Claudia Grace Hopkins, Tea Beverly Hunia, Meg Alice Inwood, Danuda Damsara Wijeratne Jayawardena, Shu Ji, Aksha Ravi John, Bruce Leonard Johnston, Hannah Francie Jurke, Xingyao Kan, Genta Kojima, Surbhi Sumeen Kumar, Alexandra Jayne Laird, Holly Isabella Whitbread Lane, Asnita Lata, Pearl Josephine EdnaRose Lawlor, Shing Hin Lee, BurnettJames Fructouso Lorimer, Matthew Oliver McCutcheon, Caeden Alexander McGregor, Imogen Catherine McKernan, Euan Oliver McLaren, Victoria Jane McLatchie, Damien Ian Miller, Derek James Moerdyk, Sophie Amelia Rose Morris, CharissaMaree Murphy, Rose Hannah Murphy, Arushni Naicker, Ngoc Le Minh Nguyen, Luke William Nieuwenhuis, Isaac Rowan Oliver, Sally Catherine Macartney Paine, Troy Hunter Paratene, Mia McKenzie Watters Parker, Grace Anna Pemberton, Ellie Margaret Helen Pennington, Luke Daniel Pienaar, Kyla Louise Potbury, Drikhsha Shivangni Prasad, Katie Pamela Preston, Sophie Joy Prewett, Taylor Samuel Willy PriestJohnson, Willem Duncan Ratcliffe, Reuben John Hugh Rorrison, Leon Anthony Rowe, Millie Acacia Ryan, Kalyka Brianna Esther Sage, Wesley Yap Salvador, Raka Arpana Sarker, Lucy Harper Seaford, Polly Francesca Sims, Ciara Eve Blaauw Smith, Shay Simon Joseph Stevens, Luke Antony St John, Courtney Elizabeth Stoddart, Susana Elisa Tagoai, Lucy Rose Trueman, Gracie Morrison Vaafusuaga Kayla Maria Valentine, William Arthur Van Der Beek, Shrey Varma, Sila Viriyautsahakul, Louise Isabel Vryenhoek, Taaniela Siosaia Vea Toutaiolepo Vuni, Connor James Wallace, Katelyn Brooke Webster, Kurt Paul WeddingSpeight, Isabella Annie Evernden Westerhuis, Monique Louisa Wright, Kevin Yonando.

Master of Wildlife Management

Elsie Maria Aitken Anderson, distinction, Fiona Norma Collie, distinction, Libby Rose Manning, distinction, Nicola Kelly Roos, distinction, Madison Marita Van Der Plas, distinction.

Master of Applied Science

Briar Sian Adams: Advanced Nutrition Practice, distinction, Rylie Jaye Bensemann: Advanced Nutrition Practice, distinction, Emily Florence Brown: Advanced Nutrition Practice, distinction, Molly Jane Glenys Campbell: Advanced Nutrition Practice, credit, Chantelle Maree Cunningham: Advanced Nutrition Practice, distinction, Tianna Bayley Curtis: Advanced Nutrition Practice, distinction, Jiaxin Du: Advanced Nutrition Practice, credit, Bryn Izabela Forrest: Advanced Nutrition Practice, distinction, Alec James Stewart Fraser: Artificial Intelligence, distinction, Charlotte Joanna Freeman: Advanced Nutrition Practice, distinction, Grace May Godfrey: Advanced Nutrition Practice, distinction, Emelia Kate Ives: Advanced Nutrition Practice, distinction, Jacqueline Mae Lynch: Science Communication, distinction, Georgia Annaliese Mayor: Advanced Nutrition Practice, distinction, Tegan Jane Mills: Advanced Nutrition Practice, distinction, Joanna Hinako Percival: Advanced Nutrition Practice, distinction, Kiristika Piratheepan: Advanced Nutrition Practice, credit, Yiqin Wang: Advanced Nutrition Practice, distinction, Fiona Rose Williams: Advanced Nutrition Practice, distinction, Kaylin Jennifer Wren: Advanced Nutrition Practice, distinction.

Bachelor of Applied Science

Claudia Mary Baird, Lucas Alexander Baird, Luccah Isabel Brown, Jenae' Aleesha Brownless, Simon Oliver Buerki, Isabella Clementine Cowie, David Arthur Currier, Jemima Rose Ferrier, Jack Michel Poupard Gould, Jaslyn Joan Humphries, Travis Jordan Kobert, Lauren Bailey Spencer McConachie, Trent Ryan Mitchell, Keith Michael Graham Morgan, Kira Tearoha Mortimer, Fakatokaga Namoto, Esme Mary Paterson, Andries Benjamin Pienaar, James Klys Van Gorp, Reuben Tiwene Wairau, Melanie Elizabeth Weaver, Campbell Oliver WilliamsHolloway, Kaiyin Dominique WongHardy.

Bachelor of Surveying

Alec Lin.

Master of Health Sciences

Sophia Heather Barham, credit, Karly Ann Burrowes (endorsed Nursing (Clinical)), distinction, Myo Eindray Cho (endorsed Health Management), distinction.

Bachelor of Health Sciences

Tyler Yvonne Hikanui Gray, Yuyao Huang.

Bachelor of Biomedical Sciences with Honours

Holly Nicole Unwin: Molecular Basis of Health and Disease, first class.

Bachelor of Biomedical Sciences

Bronwen Cerys Ardouin, Ava Marisa Elsmore, Suraiyaa Nareeza Khan,

John Tristan Cruz Mendoza, Jennifer Elizabeth Newcomer, Willa Merle ThompsonAhern, Ava Elizabeth Unwin, Robert William Ward, Sasha Lea Joyce Wyber.

Bachelor of Medical Laboratory Science

Ysaure Yasmina Chemaslé, distinction, Sneha Sathish.

Master of Aviation Medicine and Postgraduate Diploma in Aeromedical Retrieval and Transport

Charles Handale Limbia.

Master of Public Health

Tevita Tauveli Benjamin Latavao.

Bachelor of Dental Surgery

Yanan Li, credit.

Bachelor of Physiotherapy

Stewart Michael Catto, credit,

Amandeep Kaur Hayer, Sophie Rose Wills, credit, Jacky Longcheng Zeng.

Postgraduate Diploma in Science Communication

Zoe Albury Goom (endorsed Science and Natural History Filmmaking), Mark Ronald John (endorsed Science and Natural History Filmmaking), Amanda Lisa Catharine Konyn (endorsed Science and Natural History Filmmaking).

Postgraduate Diploma in Health Sciences

Apurva Gopalkrishna Mushrif (endorsed Occupational Health), distinction, Dewet Pienaar (endorsed Aeromedical Retrieval and Transport), credit, Arna Alice Rathgen (endorsed Human Nutrition), credit, Harlaine Bea Abrera Sanchez, credit, Grace Aurora ShewanFerguson (endorsed Nursing), distinction, Paula Maree Wix (endorsed Nursing), credit, Ayla Jaimee Woods (endorsed Nursing), credit.

Postgraduate Diploma in Health Management

Anamika, Priyanka Prabhakar Gaikwad.

Postgraduate Diploma in Sport and Exercise Medicine

Nerissa Irene Leach, credit.

Postgraduate Diploma in Obstetrics and Medical Gynaecology

Meng Jing.

Postgraduate Diploma in Clinical Dentistry

Prashant Satyawan: Paediatric Dentistry, credit, Smriti Sood: Paediatric Dentistry, distinction.

Diploma for Graduates

Edward Matthew Swan (endorsed Sport Development and Management).

DEGREES TO BE CONFERRED AND

DIPLOMAS TO BE AWARDED IN ABSENTIA

Doctor of Philosophy

Mercedes Jordan Burnside, Theodorus Umbu Resi Dapamede, Win Thandar Oo, Daniel Robert Slack, Blair MacDonald Thomson, Jose Emilio Trujillo Moyano, Jesse Michael Vance.

Master of Science

Anthony Michael Bergervoet: Chemistry, distinction, Zachary William Devine Clark: Ecology, distinction, Malcolm Arthur Crack: Physics, distinction, Nico Alexander Hackner: Physics, distinction, Ruth Bess Platt: Biochemistry, credit, Saffron Tian Grelyntan Whitta: Microbiology, credit, Taine Francis Win: Physics, distinction, Eric Xu: Physics, credit.

Bachelor of Science with Honours

Emily Sarah Brennan: Psychology, first class, Joshua Bryce Steven ByfordPothan: Genetics, first class, Ella Grace CameronSmith: Sport, Exercise and Health, second class (Division I), Robert Abraham Marshall Cresswell: Biochemistry, second class (Division I), Myles Cubitt: Psychology, first class, Milan Ricky CunliffePost: Marine Science, first class, Grace Ericka Figgess Cocker: Botany, first class, Aby Augustine George: Genetics, second class (Division II), Michael Joseph Houghton: Pharmacology, second class (Division II), Ishwinder Kaur: Microbiology, first class, Anna Marie Mason: Biochemistry, first class, Rory Angus McGregor: Physiology, first class, Sarah Kate McGruddy: Psychology, first class, Keita Motoya Rudd: Psychology, first class, Felipe Pascal Pountney Saez: Geography, first class, Adrian Isaac Soleil SmithBeech: Biochemistry, first class, Reuben John van Dalen: Microbiology, first class, Qianxizi Yue: Physics, first class.

Bachelor of Science and Diploma for Graduates

Connie Ellen Searle: Diploma for Graduates (endorsed Agricultural Innovation).

Bachelor of Science

Phoebe Josephine Aburn, Ayat Said Ibrahim Al Balushi, Milin Babu John, Rebecca Holly Beattie, Isak Lane Biwer, Malachai James Bright,

Finn George Brittenden, Elio Campbell, Andrew George Clarkson, Maggie Anna Mary Courtney, Claudia Annaliese Green, Holly Doreen Guilder, Luke Dylan Peter Hall, Samuel James Halsey, Nathan Sean Hanna, Zoe Amelia Hannah, Ryan Louis Herbert, Yasmin Natasha Howell, Isabella Britt Johansson, Paris Lauryn Jade King, Hannah Beth Konings, Isabelle Anna Lawrence, Siyao Li, Tom Roger Macfarlane, Rhiannon Manderson, Yousef Mehrez, Hamish Kyle Murdoch, Alexander William O'Driscoll, Melanie Grace Pearson Hannah Isabella Priest, Connor MacKenzie Putnam, Tamati Carlton Ruawai, Arsenio Soares da Costa Ferreira, Timothy Lee Stewart, Ariane Alice Helena Turton, Tom Lei Wang, Annalyse Lauree Welford, Mischa Alan Wolstencroft.

Master of Sport Development and Management

Yiting Liu, credit.

Master of Applied Science

Harry Ward Finnigan: Advanced Nutrition Practice, distinction, Emily Rosa Sawyer: Plant Biotechnology, distinction, Lauryn Megan Stewart: Advanced Nutrition Practice, distinction, Lilly Aroha Trotter: Advanced Nutrition Practice, distinction, Samuel Giovanni Pugh Wallis: Advanced Nutrition Practice, credit.

Bachelor of Applied Science

Jackson Stuart BoothCole, Barney Peter Edward Braithwaite, Madeleine Rose Dowden Crang, Ha Ngan Pham, Tyrone TeTapuke Rogers, Jack Christopher Simperingham.

Bachelor of Surveying

Xinyu Feng.

Master of Health Sciences

Joanne Lisa Crosbie (endorsed Nursing (Clinical)), Mansukh Parsotam (endorsed Human Nutrition), distinction.

Bachelor of Health Sciences

Anh Vũ Minh Nguyen.

Bachelor of Biomedical Sciences with Honours

Eira Wyn BeverleyStone: Infection and Immunity, first class, Alix Llana Grooby: Infection and Immunity, first class, Jackson Dion O'Neill: Reproduction, Genetics and Development, second class (Division I),Nikola Stefan Vasilic: Infection and Immunity, first class.

Bachelor of Biomedical Sciences

Alexander James Michael Crowe, Zara Kate Lily Harris, Kendra Madison McChlery, Zoë Elizabeth Van Wijk, Shay Diaz Veitch, Samuel William White.

Master of Medical Laboratory Science

Jeffery Weijie Zhong, distinction.

Master of Advanced Nursing Practice

Angela Eileen Orr, credit.

Master of Nursing Science

Archelle Mari Redulla Abalos, credit, Barry Niemand Bailey, distinction, Caitlin Grace McKinnon, credit.

Bachelor of Radiation Therapy

Hugo Michael James McCarthyBain.

Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery

Brendan Quinlan Chin, Deuk Kyun Cho, Aquila Chua, Grant Espen McNaughton, Weiling Wu.

Master of Medical Science

Mehul Jaspal Lamba, credit.

Bachelor of Medical Science with Honours and Bachelor of Health Sciences

Raquel Esther Parackal: Bachelor of Medical Science Honours: , first class.

Bachelor of Medical Science with Honours

Meyer Nathaniel HutchinsonWong, first class.

Master of Aviation Medicine

Darran Alistair Lowes, distinction.

Master of Public Health

Rachel Kowalchuk Dohig, distinction, Thomas David Worters, distinction.

Bachelor of Pharmacy

Chi Linh Nguyen, credit.

Postgraduate Diploma in Science

Benjamin Stephen Molteno Bristow: Neuroscience, credit, Ilaisaane Foli Fakapulia: Anatomy, distinction, Maya Claire Greet: Geography, distinction, Georgia Kate Holdsworth: Geology, distinction, Jemma Mary Norman: Pharmacology, distinction, Nickolas David Oliver: Environmental Management, distinction, Rebekah Anne Perry: Neuroscience, distinction, Sunisa Phanitkiat: Food Science, credit, Luisa Grace SherriffEade: Plant Biotechnology, credit, Andrew Gordon McReady Sides: Zoology, Billy Southwell: Ecology, credit, Cameron Tyrwhitt Trewhitt: Sport, Exercise and Health, credit, Shengyu Wang: Chemistry, distinction, Natasha Christina Windmeyer: Genetics, credit, Jethro Stephan Wright: Neuroscience, distinction.

Postgraduate Diploma in Science Communication

Grace Helen Westenberg.

Postgraduate Diploma in Applied Science

Ji Yian Low: Advanced Nutrition Practice, distinction, Xianrui Wang: Geographic Information Systems, credit.

Postgraduate Diploma in Sport Development and Management

Hunter Robert William Kindley, credit.

Postgraduate Diploma in Health Sciences

Catherine Allen, credit, Kirk Thomas Bakes (endorsed Mental Health), distinction, Karla Isabelle Breen Rickerby (endorsed Nursing), distinction, Meghan Frances Collins (endorsed Nursing), credit, Olivia Annalise Connor (endorsed Nursing), distinction, Jazer Arendain Cuervo (endorsed Nursing), Phoebe Alice De Jong (endorsed Human Nutrition), distinction, Natalee Ann De Oliveria (endorsed Nursing), distinction, Jacinta Lee Gordon (endorsed Nursing), credit, Ashleigh Alethea Johnson (endorsed Nursing), distinction, Chunchen Li (endorsed Nursing), distinction, Daniel Mark Moore (endorsed Pain and Pain Management), distinction,

Tayla Nicole Morris, distinction, Louise Anne Parker (endorsed Nursing), distinction, Maya Klyne Piercy, credit, Toni Rangimarie Raimona (endorsed Mental Health), credit, Melissa Sarah Rennes (endorsed Human Nutrition), distinction, Sharna Bridget Rodley (endorsed Mental Health), credit, Michelle Amy Shand, distinction, Belinda Joanne Shannon (endorsed Nursing), distinction, Sophie Louise Stevenson (endorsed Nursing), distinction, Linelle Glenda Tee, distinction, Shahana May Truscott (endorsed Nursing), distinction, Annelies Christina Visser (endorsed Human Nutrition), distinction.

Postgraduate Diploma in Sport and Exercise Medicine

Olivia Alice Howe, distinction, Yousif Mahmoud Raslan, credit, Alice Rogan, distinction.

Postgraduate Diploma in Bioethics and Health Law

Fiona Jane Campbell, distinction, Debra Ann Chalmers, distinction, Reuben Colin Merrett, distinction.

Postgraduate Diploma in Aeromedical Retrieval and Transport

Joseph Choi, credit, Natalia Corina Zuleta, credit.

Postgraduate Diploma in Child Health

Charlotte Beatrice Bell, credit, George Holman Brockway, Namratha Giridharan, Daniel Aron Hermann, credit, Vinura Yasaswin Karunasekera, Christina Maria Khouri, Alexa Elise Kuffel, credit, Kimberley Louise Low, Sophie Olivia Lucy Speakman, credit,

Amanda Bettine Speed, credit, Leo Edmund Oscar Stewart, credit.

Postgraduate Diploma in Musculoskeletal Medicine

Samuel Brian Gladwin, distinction.

Postgraduate Diploma in Obstetrics and Medical Gynaecology

Jamie Rose Adams, Shannon Halpin, Lauren Hayley Judge, Alexandra Elisabeth Lewis, Nicole Amy Stonestreet.

Postgraduate Diploma in Ophthalmic Basic Sciences

Adam Taane Gartner, credit, William Lewis Muller, distinction, Tiange Shi, credit.

Postgraduate Diploma in Public Health

Julia Antonella Corciulo, distinction,

Louie Peter Brent George, credit, Juliet Athalie Petre Kane, distinction, Anshni Anshu Kumar, Oscar Blake Nielsen, distinction, Meera Divna Rathan, Irem Sari (endorsed Epidemiology), distinction, Leo OuBong Shing, distinction.

Postgraduate Diploma in Rehabilitation

Emily Cecilia Shields, distinction, Emma Rose Bonfield Walker, distinction.

Postgraduate Diploma in Rural and Provincial Hospital Practice

Nina Mary Stupples, distinction.

Postgraduate Diploma in Surgical Anatomy

Ashreya Duvuru, credit, Hugo Nicholas Humphries, distinction.

Postgraduate Diploma in Travel Medicine

Jordan Beale Thompson, distinction.

Postgraduate Diploma in Clinical Dentistry

Amanda Elizabeth Rowe: Oral Surgery, distinction.

Postgraduate Diploma in Clinical Pharmacy

Francoise Barriball, distinction, Rebecca Frances Galloway, distinction, Emma Catherine Griffiths, distinction, Stephanie Marie Murphy, distinction, Preena Ramji, credit, Lich Thanh Vu, credit, Aaron John Walker, distinction.

Postgraduate Diploma in Physiotherapy

Yvonne Maria Christensen (endorsed Sports Physiotherapy), distinction, Luke Michael Garvan (endorsed Sports Physiotherapy), distinction, Julie Gillmor (endorsed Sports Physiotherapy), distinction, Samuel Timon Shepherd (endorsed Neurorehabilitation), distinction, Halie Ann Stanish (endorsed Neurorehabilitation), credit, Christopher Wilson (endorsed Sports Physiotherapy), credit.

Diploma for Graduates

Jiahui Chen (endorsed Human Nutrition), Yuanhang Chen (endorsed Psychology), Zhujun Chen (endorsed Food Science), Tahlia Jane MacKenzieHerbert (endorsed Geology), Thieveea Lakshmi Pavadai (endorsed Microbiology), Madeline Libby Rogers (endorsed Psychology),

Samuel McKendry George Wilkes (endorsed Food Science), Bo Yi (endorsed Surveying Measurement).

Postgraduate Certificate in Aeromedical Retrieval and Transport

Eunice Yen Yen Ng.

Postgraduate Certificate in Musculoskeletal Medicine

Patricia Ann Watkins.

Postgraduate Certificate in Public Health

Leanne Mary Blinkhorne (endorsed Health Promotion), Mitchell William Jordan (endorsed Health Promotion), Alastair Shum (endorsed Health Economics), Isobel Lavinia Weeks (endorsed Health Promotion).

Postgraduate Certificate in Rehabilitation

Salote Onoi'a Makasini.

Postgraduate Certificate in Women's Health

Sophie Elizabeth Allan.