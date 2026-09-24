SUBSCRIBERCentral OtagoBlooming lovely ladiesThe biggest group of Blossom Festival Princesses in more than a decade have been nominated for this year's event. They are, from left, Molly Mexted, Heidi Winter, Isabelle (Izzy) Smith, Hannah Fulcher, Deandie de Beer, Emily Attfield, Maddison Wedgwood, Jelena Morrell, Elsie Jack, Ared Javier and Skye Scott. Photo: Supplied/Donald LamontJulie AsherReporterThursday, September 24, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO