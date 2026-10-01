SUBSCRIBERQueenstownPM’s Queenstown housing claim ‘wholly wrong’: mayorPictured at Queenstown's Coronet Peak on Thursday morning are, from left, Tourism Minister Louise Upston, Coronet Peak ski area manager Nigel Kerr, Prime Minister Christoper Luxon, Queenstown businessmen Sir John Davies and son Michael, NZSki chief executive Paul Anderson and Southland MP Joseph Mooney. Photo: Tracey RoxburghTracey RoxburghThursday, October 1, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO