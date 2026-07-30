[Missing Credit]Harlequins no.8 Siu Kakala squares up against Temuka no.8 Tangi Savelio. Photo: Stu Piddington[Missing Credit]Maloni Uhi attempts to escape a tackle from Temuka flanker Daniel Minogue. Photo: Stu Piddington [Missing Credit]Temuka centre Peni Kadralevu runs at the Harlequins defence. Photo: Stu Piddington[Missing Credit]Temuka's Tyrone Hill runs hard at Harlequins hooker Malakai Uasi. Photo: Stu Piddington [Missing Credit]Pleasant Point Wāhine halfback Emily Toomey lines up a kick in the Rhodes Cup final. Photo: Stu Piddington [Missing Credit]Pleasant Point Wāhine fullback Ta Hermens dives for the try line. Photo: Stu Piddington