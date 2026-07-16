SATURDAY

• Mackenzie Half Marathon 2026, Fairlie Main St, Village Green, all day

• South Canterbury Hunt Ball, featuring Brad Staley Trio, Caroline Bay Hall, 6pm

• Waimate Museum Matariki weekend, grab your jackets and explore the museum on this special weekend opening day, Waimate Museum & Archives, 28 Shearman St, 11am-3pm

• Renovation party — Deluxe Band, Makikihi Country Hotel, 36 Waimate Highway, Makikihi, 8pm

SUNDAY

• Phar Lap Raceway Market, secondhand goods and crafts, entrance off Pleasant Point Hwy through yellow gate, 8am-1pm

• Waimate Federation of Women's Institutes Eisteddfod, variety concert performed by local members, entry $5, all welcome, Silver Band Hall, High St, Waimate, 1pm

MARKETS

• Timaru Artisan Farmers Market, Heritage Square, George St, Timaru, Saturday, 9am-12.30pm

• Waimate Community Market, Seddon Square, Queen St, Waimate, Saturday, 9am-noon

• Geraldine Craft and Produce Market, Cox St, Geraldine, Saturday, Sunday and public holidays, 9am-3.30pm

• Pleasant Point Farmers Market, centre carpark, Main Rd Pleasant Point, Sunday, 9am-12.30pm