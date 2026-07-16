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SATURDAY
• Mackenzie Half Marathon 2026, Fairlie Main St, Village Green, all day
• South Canterbury Hunt Ball, featuring Brad Staley Trio, Caroline Bay Hall, 6pm
• Waimate Museum Matariki weekend, grab your jackets and explore the museum on this special weekend opening day, Waimate Museum & Archives, 28 Shearman St, 11am-3pm
• Renovation party — Deluxe Band, Makikihi Country Hotel, 36 Waimate Highway, Makikihi, 8pm
SUNDAY
• Phar Lap Raceway Market, secondhand goods and crafts, entrance off Pleasant Point Hwy through yellow gate, 8am-1pm
• Waimate Federation of Women's Institutes Eisteddfod, variety concert performed by local members, entry $5, all welcome, Silver Band Hall, High St, Waimate, 1pm
MARKETS
• Timaru Artisan Farmers Market, Heritage Square, George St, Timaru, Saturday, 9am-12.30pm
• Waimate Community Market, Seddon Square, Queen St, Waimate, Saturday, 9am-noon
• Geraldine Craft and Produce Market, Cox St, Geraldine, Saturday, Sunday and public holidays, 9am-3.30pm
• Pleasant Point Farmers Market, centre carpark, Main Rd Pleasant Point, Sunday, 9am-12.30pm