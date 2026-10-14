SUBSCRIBERDunedin‘It’s been very successful’: Dunedin Public Art Gallery Society holds first members’ exhibition in its 142-year historyDunedin Public Art Gallery (DPAG) Society president Linda Cook admires her mixed-media work Side Eye 2026, which is being displayed at the Dunedin Community Gallery as part of the society's inaugural members' exhibition. Photo: Peter McIntoshTim ScottReporterWednesday, October 14, 2026SHAREfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinfacebooktwitterwhatsappemaillinkedinPHOTO